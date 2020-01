In der aktuellen Saison erzielte Werner in 25 Spielen bereits 23 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Der RB-Boss lobte den deutschen Nationalspieler deshalb als "ein ganz, ganz wichtiges Element, um in Leipzig erfolgreich Fußball zu spielen."

Auch dank der Tore von Werner führen die Leipziger nach der Hinrunde die Bundesliga-Tabelle mit 37 Punkten an. Erst im letzten August hatte der Stürmer seinen Vertrag nach langem Hin und Her bei RB bis 2023 verlängert. Mintzlaff berichtete nun von Verhandlungen mit Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Der 44-Jährige erzählte:

" Ich hatte mich mit Karl-Heinz Rummenigge sehr fair und offen über Timo Werner ausgetauscht. Wir sind froh, dass es so gekommen ist, dass die Bayern den ein oder anderen Spieler auf dem Zettel hatten und die Causa Werner dann etwas nach hinten gerückt ist. "

Bereits vor wenigen Wochen hatte Mintzlaff in einem Interview mit dem "kicker" angedeutet, dass ein vorzeitiger Abschied nicht ausgeschlossen ist. "Wenn wir einem Spieler nicht mehr die Plattform bieten können, auf der er sich bewegen kann, muss man das fair miteinander besprechen", erklärte der Leipziger Chef dabei.

