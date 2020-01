Wie der "Sky"-Journalist weiter berichtet, bot der deutsche Rekordmeister den Kroaten angeblich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent an, zusätzlich zur Ablöse über 20 Millionen Euro. Beim Deal mit RB habe sich Dinamo dagegen auf eine Weiterverkaufsbeteiligung zwischen zehn und 20 Prozent geeinigt, so Di Marzio.

Olmo, der in der Jugendakademie des FC Barcelona "La Masia" ausgebildet wurde, soll das Angebot des FC Bayern abgelehnt haben, weil er zuvor schon den Leipzigern zugesagt habe. Diese Einigung mit RB bestätigte der U21-Europameister auch bei seiner Vorstellung am Montag.

Olmo: Auch Angebote aus Italien und Spanien

"Für mich war klar, dass das jetzt die beste Entscheidung für mich ist", sagte Olmo. Außerdem hatte er Sportdirektor Markus Krösche "bereits mein Wort gegeben", als in den vergangenen Tagen auch andere Vereine in den Poker eingestiegen waren. Es habe auch Angebote "aus Italien und Spanien" gegeben.

Krösche sprach am Montag von "turbulenten Aktionen auf der Zielgerade" des Transfers und lobte die Standfestigkeit seines Neuzugangs. "Er hat die Entscheidung aus Überzeugung getroffen und sich trotz namhafter Konkurrenten für uns entschieden", sagte der RB-Sportdirektor:

" Das beschreibt auch seinen Charakter und hat uns jetzt schon bestätigt, dass er der richtige Spieler für uns ist. "

Am Samstag hatte der Herbstmeister den Transfer des 21-Jährigen bestätigt, am Montag wurde Olmo offiziell vorgestellt. Der spanische U21-Europameister unterschrieb in Leipzig einen Vertrag bis 2024. Damit stach RB nach verschiedenen Medienberichten wohl auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, den FC Barcelona und die Wolverhampton Wanderers aus.

(mit SID)

