Genau diese Persönlichkeit habe Kovac schon als Spieler auf den Platz gebracht, so Hitzfeld weiter: "Er hat Verantwortung übernommen." Zwischen 2001 und 2003 trainierte der ehemalige Schweizer Nationalcoach Kovac als Spieler bei den Bayern.

Dass der Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt bei den Münchenern nicht mehr Zeit bekommen habe, empfindet Hitzfeld als schade. Die Bayern-Trainerlegende meinte dazu:

" Ich habe es bedauert, dass Niko bei Bayern so wenig Vertrauen und keine größere Chance bekommen hat. Aber um die Details zu kennen, bin ich zu weit weg. "

Kovac habe auf jeden Fall "die Fach- und die Führungskompetenz, um eine große Mannschaft zu trainieren." Erste Angebote soll es bereits geben. Laut "AZ" ist unter anderem Hertha BSC sehr an einer Anstellung des 48-Jährigen interessiert.

Kovac wartet wohl noch auf Angebote

Interimstrainer Alexander Nouri, der Mitte Februar Jürgen Klinsmann ersetzte, soll nur bis zum Sommer die Geschicke der Berliner leiten. Das bestätigte die Hertha bereits offiziell. Der Posten in der Hauptstadt wäre also frei.

Verhandlungen gebe es aber noch nicht. Denn Kovac soll noch auf Angebote einiger Topklubs warten, wie die "AZ" aus dem Umfeld des gebürtigen Berliners erfuhr. Vereine in der Größenordnung des FC Arsenal oder von Inter Mailand sollen demnach das Ziel von Kovac sein.

Ab dem Sommer will der 48-Jährige auf jeden Fall wieder einen neuen Klub übernehmen. Aufgrund der Coronakrise könnte sich die aktuelle Spielzeit aber in vielen Ligen bis weit in den Sommer hinein verzögern und damit auch eine Anstellung von Kovac verschieben.

