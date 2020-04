"Ich sehe mich insgesamt als defensiv denkenden Spieler", ergänzte der Franzose. Seine Flexibilität sei "für einen Trainer sehr wichtig und hilfreich", glaubt Pavard. Er könne schließlich "in der Abwehr auf allen vier Positionen spielen".

Von den 35 Spielen, die der 24-Jährige in dieser Saison bisher auf dem Platz stand, durfte Pavard aber nur acht Mal auf seiner "Lieblingsposition" in der Innenverteidigung auflaufen. In einer Begegnung musste er zudem auf der linken Seite aushelfen. Ansonsten verteidigt der französische Nationalspieler bei den Münchenern auf rechts.

Pavard schwärmt von Trainer Flick

Mit Bayern-Coach Hansi Flick hat Pavard, wie er selbst sagt, "ein sehr gutes Verhältnis". Der 55-Jährige erhielt von seinem Spieler großes Lob. Pavard meinte:

" Er ist ein Trainer, der sehr nah an seinen Spielern dran ist - egal, ob es diejenigen sind, die in der Startelf stehen, oder die Ersatzspieler. Wir verstehen uns gut und wenn er mir etwas zu sagen hat, dann wird er mir das immer direkt ins Gesicht sagen. Er kommuniziert viel mit uns. "

Unter Flick gebe es öfter Einzelgespräche, in denen diskutiert wird, "wie ich mich noch weiter verbessern kann." Vor allem an den Flanken übt sich Pavard nach eigenen Angaben. "Ich will in Zukunft noch mehr Torvorlagen geben und selbst noch mehr Tore schießen", erklärte der ehemalige Stuttgarter.

Obwohl er nach Joshua Kimmich und Manuel Neuer in dieser Saison die meisten Einsatzminuten aller Bayern-Spieler auf dem Konto hat, sieht sich Pavard bei den Münchenern nicht als Stammspieler. Der Verteidiger meinte:

" Wenn ich das behaupten würde, würde das von mangelndem Respekt gegenüber meinen Teamkollegen zeugen. Für mich gibt es keine Stammspieler. Ich kämpfe jeden Tag darum, so viele Spiele wie möglich bestreiten zu dürfen, bei einem großen Verein mit viel Konkurrenz. "

Pavard: Weiß nicht, "was die Zukunft bringt"

Bis 2024 steht Pavard in München unter Vertrag. Ob er ähnlich wie Teamkollege Thomas Müller den größten Teil seiner Karriere bei nur einem Verein verbringt, weiß der 24-Jährige aber noch nicht.

Es sei zwar ein "starkes Zeichen", wenn Spieler lange bei einem Klub bleiben würden, doch Pavard merkte auch an: "Wie das bei mir sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. (...) Ich kann nicht vorhersehen, was die Zukunft bringt."

Jedoch fühle er sich bei den Bayern sehr wohl. "Hier spürt man sehr viel Liebe, alles ist sehr familiär. Im Fußball ist alles möglich", so der Franzose.

Das könnte Dich auch interessieren: Überangebot auf Torhüterposition: Das ist Bayerns Plan mit Früchtl