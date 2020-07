David Alaba soll mit einem Wechsel vom FC Bayern München zu einem europäischen Spitzenverein liebäugeln. Doch seine Auswahl wird nun offenbar kleiner. Laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" habe der FC Barcelona bereits Abstand von einer Verpflichtung des 28-jährigen Österreichers genommen. Das Paket aus Ablöse und Gehalt sei schlicht zu teuer für die Katalanen, wie es heißt.

David Alaba könnte den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen. Den 28-Jährigen zieht es angeblich ins Ausland zu einem europäischen Top-Klub. Zumindest hat der Linksfuß seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert.

Das "Paket Alaba" ist allerdings ein großes. Rund 40 Millionen Euro Ablöse stellt sich der deutsche Rekordmeister vor, hinzu kämen für den aufnehmenden Verein geschätzte 20 Millionen Euro jährlich an Gehalt. Und das in einem Jahr, in dem alle Fußballvereine durch die Folgen der Corona-Pandemie finanziell gebeutelt sind - dem FC Barcelona geht es da nicht anders.

Im Poker um Alaba bleiben somit noch Manchester City, Paris Saint-Germain und der FC Chelsea übrig. Möglich ist weiterhin auch, dass Alaba doch noch beim FC Bayern verlängert. Trainer Hansi Flick hatte angekündigt, um seinen Verbleib kämpfen zu wollen.

