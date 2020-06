Borussia Dortmund setzt weiter Zeichen gegen Rassismus. Beim Training knieten sich die Profis des Bundesligisten in Gedenken an den von der Polizei getöteten George Floyd am Donnerstag in Herzform hin - mit angemessenem Sicherheitsabstand. "Wir unterstützen die Black-Lives-Matter-Bewegung", schrieb Abwehrchef Mats Hummels bei Twitter und machte deutlich: "Wir akzeptieren keine Form von Rassismus."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Der BVB-Star ergänzte weiter: "Für eine offene und tolerante Welt, für eine bessere Welt!"

Bundesliga FC Bayern hat offenbar Klose-Nachfolger gefunden VOR 7 STUNDEN

Dortmund ist bekannt für seine Anti-Rassismus-Initiativen. Erst am Wochenende hatten Jadon Sancho und Achraf Hakimi während des Spiels beim SC Paderborn (6:1) T-Shirts mit der Aufschrift "Justice for George Floyd" präsentiert. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sah nach Prüfung von einer Bestrafung ab.

In den USA haben sich am Tod des 46-Jährigen infolge einer brutalen Polizeikontrolle in Minneapolis landesweite Proteste entzündet.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: "Ist mir leider auch schon oft widerfahren": Leverkusens Bailey blendet Rassismus aus

Play Icon WATCH Wegen Angeliño-Bericht: Nagelsmann schießt gegen spanische Presse 00:01:38

Bundesliga BVB verteidigt Sancho: Deutliche Worte in "Friseur-Affäre" VOR 7 STUNDEN