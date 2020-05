RB Leipzig hat nach drei sieglosen Spielen in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Im Auswärtsspiel beim FSV Mainz siegte das Team von Julian Nagelsmann problemlos mit 5:0 (3:0). Überragender Mann war Timo Werner, dem ein Dreierpack gelang (11./48./75.). Die weiteren Tore erzielten Yussuf Poulsen (23.) und Marcel Sabitzer (36.). Bereits das Hinspiel hatte Leipzig mit 8:0 gewonnen.

So lief das Spiel:

Im Kampf um die Champions-League-Plätze reagierte Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann auf die leichte Ergebniskrise in der Liga mit zuletzt drei Remis und stellte im Vergleich zum 1:1 gegen Freiburg auf eine Viererkette um.

Bundesliga Werners Flaute als Sinnbild: Leipzig in gefährlichem Abwärtsstrudel 21/05/2020 AM 12:19

Die Maßnahme verlieh dem Leipziger Angriffsspiel deutlich mehr Wucht als noch zuletzt und machte sich schon früh in der Partie bezahlt. Der als Rechtsverteidiger aufgebotene Konrad Laimer setzte sich auf seiner Seite energisch gegen Aaron Martín durch und fand mit seiner flachen Hereingabe Timo Werner am Fünfmeterraum. Der Nationalstürmer ließ sich nicht zweimal bitten und schob mit seinem 22. Saisontor sicher zur Führung in die linke Ecke ein (11.).

Die Gäste blieben nach der schnellen Führung weiter am Drücker und bekamen von defensiv oftmals zu passiven Mainzern viele Räume angeboten. Marcel Sabitzer nutzte nach 23 Minuten seine großen Freiheiten am rechten Strafraumrand zu einer punktgenauen Flanke auf Yussuf Poulsen. Der Däne stieg im Fünfer unbedrängt hoch und köpfte wuchtig zum 2:0 ein. Mainz-Torwart Florian Müller war zwar noch dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

Mainz bekam weiter keinen Zugriff auf die beweglichen Leipziger und musste noch vor der Pause den dritten Gegentreffer durch Sabitzer schlucken, der Schlussmann Müller mit einem platzierten Abschluss in die rechte obere Ecke keine Abwehrchance ließ (36.).

Und das muntere Scheibenschießen ging nach dem Seitenwechsel direkt weiter: Nach Doppelpass mit Christopher Nkunku stand Kevin Kampl komplett frei im Strafraum und legte uneigennützig für Werner quer. Der Stürmer hatte anschließend keine Mühe und schob zum 4:0 ein (48.).

In der 54. Minute sendete ein bislang desolates Mainz mit dem ersten Torschuss des Spiels zumindest ein kleines Lebenszeichen. RB-Schlussmann Peter Gulacsi hatte mit dem Fernschuss von Robin Quaison aber keine Probleme (54.).

Ein 8:0 sollte es dieses Mal nicht werden, eine Sache kam aber genau so wie im Hinspiel: Der Dreierpack von Timo Werner. Dessen Sturmkollege Poulsen schickte den pfeilschnellen Angreifer nach 75 Minuten mit einem schnell ausgeführten Freistoß von der Mittellinie auf die Reise. Werner enteilte allen Mainzer Abwehrspielern und legte die Kugel abgeklärt an Müller vorbei zum 5:0-Endstand ins Netz.

Dass die Leipziger das Ergebnis aus dem Hinspiel nicht erreichten, lag einzig und allein an der nicht immer konsequenten Chancenverwertung. Vielleicht der einzige kleine Makel an einem ansonsten überragenden Auftritt der Nagelsmann-Elf.

Die Stimmen:

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "Wir haben das gut gemacht und uns viele Chancen herausgespielt. Der große Unterschied zu Freiburg war, dass wir heute unsere Tore gemacht haben. Wir haben verdient gewonnen."

Rouwen Schröder (Sportvorstand Mainz 05): "Man muss nicht drumherumreden, dass Leipzig eine herausragende Mannschaft hat. Trotzdem haben wir die Tore zu einfach bekommen. Das ist schon sehr ärgerlich. Im eigenen Ballbesitz waren wir viel zu fahrig. Wir können froh sein, dass wir nur fünf Stück bekommen haben."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Leipzig rochiert Mainz schwindelig

Von der ersten Minute an blieb chancenlosen Mainzern in fast jeder Situation gegen agile Leipziger nur das Nachsehen. Die Elf von Trainer Achim Beierlorzer zog sich direkt nach Anpfiff tief in die eigene Hälfte zurück, um so den schnellen Gäste-Angreifern keine Räume hinter der Kette zu liefern.

Die Leipziger antworteten auf die tiefe Verteidigung der Mainzer mit variablem Positionsspiel, das für die Hausherren fast immer eine Nummer zu schnell war. Kein Leipziger klebte länger als ein paar Sekunden auf einer Position, sondern rochierte immer wieder an eine neue Stelle auf dem Feld. So bekam Mainz keinerlei Zugriff und wirkte den Leipziger Angriffswellen mitunter hilflos ausgeliefert.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Die Statistik: 24

Timo Werner steht in dieser Spielzeit bei mittlerweile 24 Saisontoren und hat damit schon jetzt einen neuen persönlichen Torrekord aufgestellt.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Götze-Schlussstrich beim BVB: Viel Nebel und eine Traum-Option

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Leipzig kann doch noch siegen 00:03:43

Bundesliga Kompletter Bundesliga-Spielplan terminiert - FC Bayern mit drei Topspielen 20/05/2020 AM 15:58