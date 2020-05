RB Leipzig - Hertha BSC live im TV, Livestream und Liveticker

BRB Leipzig - Hertha BSC live im TV, Livestream und Liveticker: Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der RB Leipzig die Hertha aus Berlin. Das Match wird am Mittwoch, 27. Mai, um 18:30 Uhr angestoßen und im Livestream bei DAZN übertragen. Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Partie der Leipziger gegen Hertha BSC und alle Infos zur Bundesliga. Hier verpasst Ihr nichts.

Am 28. Spieltag der Bundesliga stehen sich der RB Leipzig und Hertha BSC gegenüber. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Die Leipziger haben nach einer Minikrise als Tabellendritter nun bereits sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Die Hertha befindet sich als Elfter derzeit im gesicherten Mittelfeld.

Bundesliga Rückschlag im Titelrennen: RB Leipzig muss auf Angreifer verzichten GESTERN AM 17:52

Leipzig - Hertha BSC: Bundesliga live im TV

Das Match zwischen dem RB Leipzig und Hertha BSC am 28. Bundesliga-Spieltag wird nicht live im TV übertragen.

Bundesliga: RB Leipzig - Berlin im Livestream

DAZN bietet die Partie zwischen im Livestream an. Anstoß zum Match in Leipzig ist am Mittwoch, 27. Mai, um 18:30 Uhr.

Die Bundesliga: Leipzig - Hertha im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie der Leipziger gegen die Hertha an. Hier gibt es alle Informationen zur Bundesliga-Saison.

Play Icon WATCH Favre macht BVB-Fans Mut: "Sancho kommt wieder auf sein altes Niveau" 00:01:28

RB Leipzig - Hertha BSC im Radio

Amazon.de bietet alle Matches der Bundesliga, darunter RB Leipzig gegen Hertha BSC, live im Internet-Radio an.

Alle bisherigen Begegnungen

(es handelt sich jeweils um Bundesligaspiele)

09.11.19: Hertha BSC - RB Leipzig 2:4

30.03.19: RB Leipzig - Hertha BSC 5:0

03.11.18: Hertha BSC - RB Leipzig 0:3

12.05.18: Hertha BSC - RB Leipzig 2:6

17.12.17: RB Leipzig - Hertha BSC 2:3

06.05.17: Hertha BSC - RB Leipzig 1:4

17.12.16: RB Leipzig - Hertha BSC 2:0

Play Icon WATCH Favre vor Bayern-Spiel angriffslustig: "Wir sind besser geworden" 00:01:15

Bundesliga Klopp ködert: Erstes Video-Meeting mit Werner? GESTERN AM 14:01