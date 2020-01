Die Spieler von RB Leipzig sollen künftig 5 mal 90 Minuten durchziehen. Nein, nicht auf dem Rasen - sondern im Bett.

Beim Schlafseminar bekamen die Profis vom Bundesliga-Spitzenreiter kürzlich wertvolle Tipps an die Hand, "wie man die Schlafqualität erhöhen kann", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann: "Es muss in den richtigen Rhythmen geschlafen werden. Abends weniger aufs Handy gucken, weniger Fernsehen schauen und das Blaulicht auf ein Mindestmaß reduzieren."

RB rüstet auf - mit Olmo?

Im Titelkampf lässt RB Leipzig nichts unversucht, um noch ein paar Prozentpunkte herauszukitzeln. Neue Spieler sind da sicher noch effektiver als ein Schlafseminar.

Nach dem bereits perfekten Transfer des spanischen Torwart-Talents Josep Martinez von UD Las Palmas baggert RB auch an Dani Olmo von Dinamo Zagreb und Valentino Lazaro von Inter Mailand. Der spanische U21-Europameister Olmo sollte Medienberichten zufolge am Donnerstag in Leipzig schon den Medizincheck absolvieren.

"Das glaube ich nicht", betonte jedoch Nagelsmann am Donnerstagmittag: "Ich habe ihn noch nicht gesehen." Mehr wollte der 32-Jährige über seinen Wunschspieler, der bei der U21-EM und in der Champions League für Dinamo Zagreb starke Leistungen gezeigt hat, nicht sagen - aus Eigeninteresse. "Er ist auch interessant für andere Vereine", so Nagelsmann, "und ich will denen nicht zu viel Inhalt mit auf dem Weg geben, warum das ein guter Spieler ist."

Der 21-Jährige Olmo wurde in der berühmten Nachwuchsakademie "La Masia" des FC Barcelona ausgebildet und gilt als Top-Talent im europäischen Fußball. RB soll Zagreb ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Euro plus diverser Bonuszahlungen hinterlegt haben. Laut kroatischen Medien bieten die Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premiere League das Doppelte - doch Olmo will offenbar unbedingt nach Leipzig.

Nagelsmann: Frankfurt spielt sehr "leidenschaftlich"

Im Auswärtsspiel am Samstag (ab 15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt soll es aber der aktuelle RB-Kader richten. Nagelsmann bereitete sein Team auf einen harten Kampf vor, Frankfurt sei nach wie vor eine "gute Mannschaft, die sehr leidenschaftlich spielt und vom Trainer sehr gut geführt wird."

Nagelsmann forderte zudem "volle Gier, das eigene Tor verteidigen zu wollen". Die habe ihm zuletzt etwas gefehlt. "Es gibt keine Mannschaft in der Liga, über die man einfach so drüberfahren kann, nur weil wir RB Leipzig und Tabellenführer sind und mal Bock haben", warnte Nagelsmann.

Was wird aus Upamecano?

Dass Abwehrchef Dayot Upamecano im Training etwas kürzer trat, war laut Nagelsmann eine reine Vorsichtsmaßnahme. Gegen Frankfurt wird der Top-Innenverteidiger auflaufen können - aber was ist in der nächsten Saison? Sein Vertrag läuft 2021 aus, eine Verlängerung lehnte der Franzose bislang ab.

Eine Ausstiegsklausel ermöglicht ihm schon im Sommer einen Wechsel, Interesse aus England gibt es schon lange. "Sky" berichtete nun aber, dass auch Bayern München das 1,85 Meter große Kraftpaket auf dem Einkaufszettel hat.

