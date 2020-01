"Jeder, der Julian kennt, weiß, dass er sehr ehrgeizig ist und dass er das, was er denkt, auch knallhart ausspricht." Nagelsmann hatte nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag bei Eintracht Frankfurt in scharfem Ton seine Mannschaft kritisiert.

Man sei "weit weg von einer Spitzenmannschaft", hatte der RB-Trainer gewettert und vor allem den fehlenden Trainingseifer angeprangert:

" Wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern und Dortmund, müssen deshalb jede Trainingsminute besser nutzen. Ich weiß nicht, ob das jeder Spieler verstanden hat." "

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Olmo-Transfer: Bayern wollte Leipzig wohl noch ausstechen