So lief das Spiel:

Die Gäste aus Leverkusen zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung, griffen RB Leipzig früh an und setzten die Hausherren so immer wieder unter Druck. Infolgedessen erspielte sich die Mannschaft von Peter Bosz auch die erste gefährliche Tormöglichkeit, ein Schuss von Kerem Demirbay aus 20 Metern wurde von Péter Gulácsi im Tor der Leipziger entschärft (5.).

RB Leipzig hingegen brauchte ein wenig länger, um den Weg in die Spitze zu finden, auch wenn die Hausherren ihrerseits durchaus mehr Spielanteile hatten. Zu gefährlichen Abschlüssen kam die Mannschaft von Julian Nagelsmann allerdings selten.

Stattdessen war es erneut Leverkusen, das durch einen Distanzversuch gefährlich wurde. Exequiel Palacios' Schuss aus 22 Metern im Anschluss an eine Demirbay-Ecke rauschte allerdings rechts vorbei (21.). Nur wenig später bot sich Kai Havertz nach einem Fehler von Marcel Halstenberg die nächste gute Gelegenheit - der Nationalspieler scheiterte aber aus 15 Metern an Gulácsi.

Dennoch zahlte sich Leverkusens Aufwand schließlich aus: Nadiem Amiri eroberte im Mittelfeld den Ball und bediente per Steilpass Havertz. Der wiederum drang bis zur Grundlinie durch und passte zurück zu Leon Bailey, der auf Höhe des Elfmeterpunktes zum 1:0 traf (29.).

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ein Freistoß von der linken Seite von Christopher Nkunku landete im Zentrum bei Patrik Schick, der das Kopfballduell gegen Havertz klar für sich entschied und aus vier Metern zentraler Position an Lukas Hradecky vorbei ins linke Toreck traf (32.).

Kurz vor der Halbzeit bot sich den Gästen schließlich noch einmal die große Möglichkeit zur Führung. Lucas Alario ging nach einem leichten Schubser gegen Dayot Upamécano alleine auf das Tor von Gulácsi zu, sein Abschluss war aber zu ungefährlich, um Leipzigs Schlussmann zu überwinden (43.).

Kurz nach Wiederanpfiff prüfte Nkunku mit einem wuchtigen Schuss aus 17 Metern Hradecky, der die Kugel gerade noch aus dem rechten Eck fischen konnte (46.).

Anschließend flachte die Partie ein wenig ab, das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Nach einem Fehler in Leipzigs Defensive hatte Amiri die beste Möglichkeit für die Gäste, blieb aber mit seinem Schuss aus zentraler Position an Lukas Klostermann hängen (61.).

War Leverkusen in Halbzeit eins noch die engagiertere Mannschaft gewesen, bemühte sich nun RB Leipzig etwas mehr - ohne dabei jedoch wirklich zwingend zu werden. Auch die Einwechslungen von Yusuf Poulsen für Timo Werner (71.) und Amadou Haidara für Nkunku (76.) verpufften.

Ein Distanzschuss von Marcel Sabitzer war zwar wuchtig, aber nicht präzise genug (87.) - auf der anderen Seite traf Alario im Anschluss an einen Eckball nur den angelegten Arm von Nordi Mukiele (88.).

So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, RB Leipzig muss ein wenig abreißen lassen und hat nun drei Punkte Rückstand auf den FC Bayern.

Die Stimmen zum Spiel:

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen): "Gegen den Tabellenzweiten ist es nicht einfach, auswärts zu punkten. Wenn man sich die gesamten 90 Minuten anschaut, war sicherlich mehr drin, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und bleiben positiv.“

Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen): "Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, hätte es heute auch ein Dreier sein können. In der ersten Halbzeit hat uns etwas die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt, dennoch haben wir eine gute Partie gezeigt.“

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Das war kein Anlaufen, das war keine Aggressivität. Man könnte meinen, wir hätten am Freitag noch gespielt. Das war enttäuschend. Einzig positiv: wir sind weiter fünf Punkte vor Bayer und Platz fünf.“

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Leverkusen schlägt Leipzig mit den eigenen Waffen

Beide Mannschaften starteten mit einer ähnlichen Grundformation – die Dreier- beziehungsweise Fünferkette wurde sowohl von Julian Nagelsmann als auch von Peter Bosz bevorzugt. Dabei brannten vor allem die Gäste in der ersten Halbzeit ein Offensiv-Feuerwerk ab, gab allein elf Schüsse auf das Tor von RB Leipzig ab.

Die Werkself störte Leipzig immer wieder früh im Spielaufbau und setzte Leipzigs Hintermannschaft so ein ums andere Mal unter Druck. Leipzig hingegen sah sich ob der Angriffslust von Bayer 04 gezwungen, seine eigene Pressing-Maschinerie ein wenig runterzufahren und erwartete Leverkusens Angreifer erst auf Höhe der Mittellinie.

Die Statistik: 11

Auch wenn es gegen Leverkusen nicht ganz zum Sieg gereicht hat, bleibt RB Leipzig wettbewerbsübergreifend im elften Heimspiel in Folge ungeschlagen.

