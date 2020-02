"Für uns ist Konny ein sehr wichtiger und vor allem variabel einsetzbarer Spieler, der auf jeder Position und in jedem Spiel Vollgas gibt", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche.

"Konny verfügt zudem über eine herausragende Mentalität und verkörpert als Typ absolut unsere Philosophie. Er hat im Laufe des letzten Jahres fußballerisch und taktisch noch einmal einen enormen Entwicklungssprung gemacht und ist hier zum Leistungsträger gereift", erklärte der 39-Jährige weiter.

Laimer, der 2017 zum Spieler des Jahres der österreichischen Bundesliga ausgezeichnet worden war, äußerte sich nach der Vertragsverlängerung ebenfalls:

" Meine persönliche Entwicklung war hier durchgehend positiv und ich bin davon überzeugt, dass ich in diesem sehr professionellen und ambitionierten Umfeld zusammen mit dem Klub und der Mannschaft die nächsten Schritte in meiner Karriere machen kann und werde. "

Die Entwicklung der Mannschaft sieht der 22-Jährige positiv. "Wir zeigen auch in dieser Saison, dass wir uns als Team weiterentwickelt haben und ich möchte auch in Zukunft meinen Teil dazu beitragen, dass diese Entwicklung so erfolgreich weitergeht", sagte Laimer im Vorfeld des Champions-Achtelfinal-Spiels gegen Tottenham Hotspur.

(SID)

