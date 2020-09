Am Donnerstag trifft der amtierende Champions-League-Sieger in Budapest auf den amtierenden Gewinner der Europa League (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) .

Kurz vor dem bevorstehenden Duell im UEFA-Supercup hat man in München allerdings leichte Sorge um den Star-Stürmer des deutschen Rekordmeisters.

Aufgrund einer Prellung am Fuß, die der Bayern-Profi aus dem Spiel gegen Schalke am vergangenen Freitag trägt, musste er beim Training am Montag aussetzen.