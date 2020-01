Lewandowski fügte an: "Er hat Charisma und weiß, wie man um eine Mannschaft die richtige Atmosphäre aufbaut. Außerdem findet er die richtige Balance zwischen Spaß und ernster Kritik."

Als er damals als junger Spieler zu Borussia Dortmund gewechselt sei, habe er zu Beginn keine einfache Zeit gehabt. Doch Klopp habe ihn in dieser Phase unterstützt. Zwar habe der 52-Jährige ihm damals nicht den Vater ersetzt, habe aber in verschiedenster Weise diese Rolle eingenommen.

Lewandowski von Klopp begeistert

Lewandoskwi schwärmte:

" Ich traf jemanden, der mich als Mensch sehr gefördert hat, der mir viel beigebracht und mir die Welt des Fußballs eröffnet hat. "

Von 2010 bis 2014 spielte der Stürmer unter Klopp und gewann in dieser Zeit zwei Meisterschaften und den DFB-Pokal. Aktuell musste sich der 31-Jährige nach dem letzten Hinrundenspiel einer Leistenoperation unterziehen und verpasst daher das Trainingslager der Bayern in Doha. Am Dienstag beginnt der Stürmer mit seiner Reha.

Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer beim FC Liverpool und führt aktuell mit den "Reds" die Premier League an. Zuvor war er von 2008 bis 2015 Trainer bei Borussia Dortmund.

