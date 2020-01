"Christian ist sicher ein ganz besonderer Typ, ein besonderer Trainer und schon sehr lange im Amt, was auf dieser Position keine Selbstverständlichkeit ist", sagte Freiburgs Vorstand Oliver Leki am Donnerstag beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf:

" Er hat sich unglaubliche Sympathien erworben. "

Wenn das Team auf der Position des Trainers "irgendwann eine Veränderung haben sollte, ist es ein riesiger Verlust", führte Leki aus.

(SID)