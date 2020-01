So lief das Spiel:

Nach einer munteren Anfangsphase egalisierten sich beide Teams weitestgehend und es dauerte bis zur Mitte der ersten Halbzeit, ehe den Zuschauern weiterer Offensivfußball geboten wurde. Startelf-Rückkehrer Jean-Philippe Mateta scheiterte mit einem Flachschuss am glänzend reagierenden Alexander Schwolow, der ebenfalls sein Comeback feierte (26. Minute).

Nur zwei Minuten später gingen allerdings die Gäste durch Kwon Chang-hoon nach Vorarbeit von Nils Petersen in Führung (28.). Nach dem Wiederanpfiff verpasste Mateta nur knapp einen Querpass von Robin Quaison und damit den Ausgleich (29.). Kurz vor der Pause erhöhte Freiburg nach unglücklicher Abwehraktion von Moussa Niakhaté durch Petersen zum 2:0 (41.).

Matetas Tor kommt zu spät

Trotz personeller Wechsel in der Halbzeit wollte bei den Gastgebern die Offensive nicht in Fahrt kommen. Stattdessen hatte Kwon mit einer Doppelchance die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch Niakhaté und Robin Zentner hielten die Mainzer im Spiel (57.).

Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe nach einer Standardsituation Mateta doch noch zum Anschlusstreffer und seinem persönlichen Erfolgserlebnis kam (82.). Danach drückten die 05er auf den Ausgleich, aber Schwolow und seine Vorderleute hielten das Ergebnis.

Mainz zeigte sich trotz zahlreicher Chancen nicht zwingend genung und muss nun den Blick wieder nach unten richten. Die effektiven Freiburger hingegen klettern mit dem Sieg vorerst auf Rang sechs der Tabelle.

Die Stimmen zum Spiel:

Christian Günter (SC Freiburg): "Wir waren bis zum Anschlusstreffer die bessere Mannschaft. Mainz hat am Ende große Spieler eingewechselt und nach dem 1:2 wurde es noch einmal hart. Aber es war ein guter Start in die Rückrunde. Wir sind dran geblieben und ruhen uns aus nichts aus. Wir wollen so viele Punkte holen wie möglich.”

Nils Petersen (SC Freiburg): "In der ersten Halbzeit waren wir sehr abgeklärt, auch wenn Mainz ein paar Chancen hatte. Wir waren dann sehr effektiv, haben klug und mutig nach vorne gespielt. Wir haben dann verpasst das dritte Tor zu machen, aber am Ende bringen wir es über die Zeit. Schön, dass wir heute hier drei Punkte holen konnten.”

Jean-Philippe Mateta (Mainz 05): "Wir sind gut in die erste Halbzeit reingekommen. Wir hatten auch Torchancen, aber ich habe es leider verpasst das Tor zu machen. Freiburg war dann abgeklärt und hat am Ende gewonnen. Nach der fünf Monaten Pause muss ich mich wieder ran kämpfen, aber ich werde meine Kaltschnäuzigkeit wiederfinden. Jetzt geht es darum, hart zu arbeiten und in den nächsten Spielen Punkte zu holen.”

Das fiel auf: Kwon

SC-Trainer Christian Streich zauberte heute mit Kwon eine Überraschung aus dem Hut. Der Südkoreaner durfte zuletzt am 3. Spieltag zu Beginn an ran und zahlte das Vertrauen vom Coach heute direkt mit einer starken Leistung zurück. Das Tor zum 0:1 sowie einige weitere gefährliche Offensivaktionen gingen von dem quirligen Angreifer aus. Freiburg darf sich einer weiteren Waffe im Kader gewiss sein.

Der Tweet zum Spiel:

Nils Petersen trägt sich in die Geschichtsbücher des SC Freiburg ein.

Die Statistik: 1.

Der 1:2-Auswärtssieg der Freiburger ist ein historisches Ergebnis für den Sportclub! Zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie konnten sich die Breisgauer über einen Sieg im Rheinland freuen.

