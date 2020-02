So lief das Spiel:

Die Freiburger kamen mühsam in die Partie, aber hatten dennoch die erste Möglichkeit. Lucas Höler setzte sich links am Flügel schön durch und brachte eine Flanke nach innen. Dort landete der Ball über Nils Petersen bei Luca Waldschmidt. Der Kopfball des Angreifers war zu unplatziert und so konnte Philipp Pentke im Hoffenheimer Tor parieren (9.). Die Gäste selbst spielten etwas gefälliger, kamen allerdings nicht vor das Tor der Freiburger. Dazu brauchten sie eine Einladung der Gastgeber und diese gab es mehrfach.

Die erste verteilte Chang-hoon Kwon mit einem schlimmen Fehlpass rechts am eigenen Strafraum, in jenen schickte Munas Dabbur direkt Christoph Baumgartner. Der Österreicher zog aus 14 Metern ab und scheiterte an Alexander Schwolow (21.). Die nächste gab es von Amir Abrashi, er wollte Dominique Heintz anspielen, bediente aber stattdessen Baumgartner, der sofort Dabbur im Sechzehner bediente. Der Israeli hatte nur noch Schwolow vor sich und wollte den überlupfen, doch der riss den Arm hoch und parierte (33.). Das Tor wollte den Hoffenheimern nicht gelingen und hinten waren sie selbst vor Fehlern nicht gefeit. Christian Günter marschiert links im Sechzehner in Richtung Grundlinie und Stefan Posch grätschte unnötig in ihn hinein. Das gab Elfmeter (39.). Luca Waldschmidt nahm das Geschenk an, er verlud Pentke und schob halblinks ein (40.). Beinahe hätte Freiburg das zweite Tor direkt nachgelegt. Torschütze Waldschmidt steckte auf Abrashi in den Strafraum durch, der Albaner war alleine vor Pentke und scheiterte aus spitzem Winkel (42.).

Nach der Halbzeit durfte er es erneut versuchen und dieses Mal fischte Pentke seinen flachen 18-Meter-Schlenzer aus der rechten Ecke (47.). Die Protagonisten blieben gleich, so hätte Posch seinen Fehler beim Elfmeter beinahe wieder gut gemacht. Der Verteidiger schraubte sich nach einer Ecke in der zentrale hoch und setzte den Kopfstoß knapp neben den rechten Pfosten (52.). Dann war es wieder Waldschmidt. Jonathan Schmid schaltet sich mit nach vorne ein und brachte den Ball auf Höhe der Strafraumgrenze flach nach innen. Wo Waldschmidt den Ball aus 15 Metern volley abnahm und die rechte Ecke anvisierte. Eine klasse Aktion, aber Pentkes Parade war noch stärker (64.).

Das motivierte seine Vordermänner zu seiner Druckphase mit einigen guten Aktionen. Die beste hatte Baumgartner, er war links durch und schob den Ball überlegt in die lange Ecke, doch der Ball sprang vom Innenpfosten wieder aus dem Tor (68.). Auf eine ähnlich große Ausgleichsmöglichkeit mussten die Gäste bis kurz vor Schluss warten, da gab es sie im Doppelpack. Erst wurde Ihlas Bebou am rechten Strafraumeck von Pavel Kaderabek bedient und scheiterte am hervorragend reagierenden Schwolow (88.), dann war Benjamin Hübner nach einer Hereingabe von links am zweiten Pfosten völlig frei und setzte den Ball aus fünf Metern an den Pfosten (90.+2).

Die Stimmen:

Jochen Saier (Sportvorstand SC Freiburg): "Ich fand, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr gut rauskamen, einige Aktionen hatten und Torgefährlichkeit ausgestrahlt haben. Aber dann muss man schon sagen, um so länger das Spiel gedauert hat, wurde der Druck von Hoffenheim immer stärker. Ein solches Übergewicht und zweimal Aluminium, da haben wir es wirklich zu Ende gekämpft."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Freiburger Ungenauigkeiten

In der ersten Hälfte war das Freiburger Spiel äußerst ungenau, immer wieder luden sie die Hoffenheimer zu Kontern ein. So ist es kein Wunder, dass allen drei nennenswerten Gäste-Chancen im ersten Durchgang eine katastrophaler Freiburger Fehlpass im eigenen Spielabschnitt voran ging.

Die Statistik: 5

Das 1:0 war der fünfte Saisontreffer für Luca Waldschmidt, aber für ihn war es der erste nach seiner Genesung von einer Knieverletzung. Dem Stürmer war die lange Pause zwar immer noch etwas anzumerken, doch sein erster Startelf-Einsatz nach der Verletzung und der Treffer dürften ihm Auftrieb geben.