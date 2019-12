Steffen Baumgart suchte gar nicht erst nach Ausflüchten, der Trainer des SC Paderborn brachte die missliche Lage unverblümt auf den Punkt. "Jetzt sind wir ein bisschen mit dem Arsch an der Wand", sagte der 47-Jährige in seiner gewohnt bildhaften Art am "Sky"-Mikrofon.

Ein Punkt nach sieben Spielen, vier Niederlagen in vier Heimpartien, letzter Tabellenplatz. Nicht, dass man deswegen nervös würde in Ostwestfalen. Dafür war der Aufstieg eine zu große Überraschung, dafür ist der Etat zu mickrig und der Realismus zu groß.

Paderborn-Coach kritisiert: "Fehlerquote zu hoch"

Doch das 1:2 (1:2) gegen den FSV Mainz 05 machte eines überdeutlich: Wenn vor heimischem Publikum gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner, der auf seinen gesperrten Trainer Sandro Schwarz verzichten musste, eine weitere verdiente Niederlage steht, dann wird es reichlich schwer mit dem Klassenerhalt. Und so merkte auch Baumgart eiskalt an:

" Unsere Fehlerquote ist zu hoch, um in der Bundesliga bestehen zu können. "

In der Pflicht sieht der Aufstiegstrainer, dessen Name beim Verlesen der Mannschaftsaufstellungen von den Fans nach wie vor den Zusatz "Fußballgott" erhält, nicht zuletzt sich selbst. "Wenn du nach sieben Spielen einen Punkt hast, musst du dich hinterfragen", sagte Baumgart und fügte nebulös hinzu: "Auch meine Person."

An einen Rücktritt denke er dabei nicht, versicherte der frühere Bundesligastürmer sogleich. Vielmehr gehe es darum, die Vorbereitung auf die Spiele zu analysieren. Allzu viele Register kann Baumgart allerdings nicht mehr ziehen. Gegen Mainz brachte der Coach drei neue Spieler, für seine Verhältnisse ist das eine Totalrotation.

Baumgart baute Kader gegen Mainz um

Aufstiegstorwart Leopold Zingerle verdrängte den Ex-Mainzer Jannik Huth zwischen den Pfosten. Baumgart wollte damit "die Situation neu eröffnen".

Auch dass die Innenverteidigung nicht von den SCP-Dauerbrennern Christian Strohdiek (31) und Uwe Hünemeier (33), sondern von Sebastian Schonlau (25) und Luca Kilian (20) gebildet wurde, kann man so auffassen.

Auf die Frage, ob diese beiden die Zukunft im Abwehrzentrum seien, konterte Baumgart treffend: "Zukunft müssen wir uns erarbeiten." Dies dürfte in der Tat kompliziert werden.

Duell mit 1. FC Köln steht an

Die mit nur drei Punkten angereisten Mainzer hatten deutlich mehr klare Torchancen als jene, die Robin Quaison (8.) und Daniel Brosinski (32., Foulelfmeter) zum Sieg verwerteten.

In einem Spiel, das längst hätte entschieden sein müssen, vergab Jamilu Collins für Paderborn in der 79. Minute vom Elfmeterpunkt die Chance zum 2:2. Zuvor hatte Ben Zolinski (14.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

"Wir suchen immer nach dem Dosenöffner", resümierte SCP-Sportchef Martin Przondziono. Der könnte kommen: Nach der Länderspielpause geht es zum nächsten Kellerduell bei Mitaufsteiger 1. FC Köln. In der Vorsaison gewann Paderborn beide Spiele und schoss dabei insgesamt acht Tore.

(SID)