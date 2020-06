Nach nur einem Jahr in der Bundesliga muss Trainer Steffen Baumgart mit dem SC Paderborn wieder in die Zweite Liga

Steffen Baumgart war "enttäuscht" und "traurig", als der vorhersehbare Bundesliga-Abstieg des SC Paderborn bittere Realität geworden war. Und doch fiel der Rückblick versöhnlich aus. "Grundsätzlich gibt es nichts, das ich bereue", sagte Baumgart nach dem 0:1 (0:1) bei Union Berlin. Wie seine Mannschaft beim "Abenteuer" Bundesliga aufgetreten sei, wie sie gearbeitet habe, mache ihn glücklich.

Steffen Baumgart ergänzte: "Ich glaube, wir sind schon im letzten Jahr sehr stolz gewesen, überhaupt in dieser Liga spielen zu dürfen."

Am Ende war die Qualität im Kader zu gering. Der Sturz in die Zweitklassigkeit hatte sich seit Monaten angebahnt. "Man muss leider sagen, dass es für mehr nicht gereicht hat. 20 Punkte sind zwei Spieltage vor Schluss nicht ausreichend für die Liga, das müssen wir uns eingestehen", sagte Baumgart.

Paderborn trifft noch auf Gladbach und Frankfurt

Zwei Auftritte in der Bundesliga darf der SCP auf seiner Abschiedstour noch bestreiten. Im kommenden Heimspiel empfängt Paderborn Borussia Mönchengladbach, am letzten Spieltag steht das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt an. Und dann? "Man muss Dinge hinterfragen, das werden wir tun", kündigte Baumgart mit Blick auf die kommende Zweitliga-Saison an.

