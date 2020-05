Der FC Schalke 04 zeigt sich weiterhin in desolatem Zustand und bleibt mit dem 1:2 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf auch im zehnten Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg. Während der Druck auf Trainer David Wagner in der Öffentlichkeit zunimmt, bleibt die Führungsetage der Königsblauen trügerisch ruhig. Doch das kann sich bei einem Klub wie Schalke 04 natürlich schon fast minütlich ändern.

Die positiven Nachrichten aus Schalker Sicht lassen sich nach der 1:2-Niederlage in Düsseldorf, der dritten Liga-Pleite in Folge, wie folgt zusammenfassen: Es gibt keine.

Seit nunmehr zehn Spielen ist Königsblau in der Bundesliga ohne Sieg, spärliche drei Treffer gelangen in diesem Zeitraum. Der Druck auf Trainer David Wagner, der S04 zur Winterpause auf Tabellenplatz fünf parkte, wächst kontinuierlich. Inzwischen ist Schalke auf den neunten Rang abgerutscht, der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt bereits fünf Zähler. In der Rückrundentabelle belegen die Knappen mit sieben Zählern und einer Tordifferenz von -19 den letzten Platz.

Sportvorstand Schneider nimmt Wagner in Schutz

"Es ist extrem schwer, das zu akzeptieren. Es ist enttäuschend, man kann es nicht schönreden", bilanzierte Jochen Schneider, Sportvorstand der Gelsenkirchener, nach dem neuerlichen Rückschlag in Düsseldorf am "Sky"-Mikrofon. Dennoch stellte er seinen Trainer nicht an den Pranger. Es sei nicht richtig, "es allein am Trainer festzumachen", so Schneider weiter. Am kommenden Spieltag, wenn Schalke beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen gastiert, sei vielmehr "eine gute Leistung von uns allen Pflicht".

Die Ruhe, die Schneider trotz des freien Falls seines Vereins an den Tag legt, ist bemerkenswert wie trügerisch - das kennt man in Gelsenkirchen sonst anders.

Schalke 2020: Ratlos und verunsichert

Genau deshalb wird Wagner wissen, dass es für ihn fünf vor zwölf ist. Eine sportliche Weiterentwicklung, die Vereinsverantwortliche von ihren Trainern einfordern, sind auf Schalke derzeit nicht auszumachen. Im Gegenteil. Mit jedem weiteren Spiel scheint die Ratlosigkeit und Verunsicherung in der Mannschaft größer zu werden.

Messbar ist diese nicht nur am fehleranfälligen Torwart Markus Schubert, der auch beim Spie in Düsseldorf vor dem 1:1-Ausgleich durch Rouwen Hennings (63.) patzte, als er einen Freistoß aus 30 Metern nach vorne abwehrte. Auch der Fakt, dass Schalke beim Tabellensechzehnten mit mageren 25 Prozent Ballbesitz aufwartete, zeigt, wie gering das Zutrauen in die eigene Stärke aktuell ist.

Es sei der Ansatz gewesen, so Schneider weiter, "aus einer kompakten Defensive heraus im Umschaltspiel Chancen zu kreieren". Generell sei diese Art Fußball zu spielen, aber nicht der Anspruch der Königsblauen.

"Wir haben eine wahnsinnig schwierige Phase", analysierte auch Wagner nach dem Spiel und versucht, das Erlebte irgendwie einzuordnen: "Die Jungs haben heute in einer ganz neuen Formation versucht, alles reinzuhauen. Wir haben gut verteidigt, sind in Führung gegangen und haben trotzdem aufgrund von zwei Standardsituationen verloren. Dass das in unserer Situation noch mehr weh tut als überhaupt schon, ist auch klar."

Verheerendster Negativlauf seit 23 Jahren

Schon vor dem Spiel hatte Wagner in analytischer Art und Weise versucht, die vorangegangenen Niederlagen zu erklären.

Bei der 0:3-Pleite am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den FC Augsburg habe sein Team "eine ordentliche erste Halbzeit" gespielt und damit durchaus eine Reaktion nach der inakzeptablen Leistung beim 0:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund gezeigt.

Irgendwann, so fordern es die Mechanismen des Profigeschäfts ein, müssen diese Reaktionen aber auch Zählbares hervorbringen. Viel Kredit dürfte Wagner jedenfalls aus der hervorragenden Hinrunde nicht mehr übrig haben. Immerhin befindet sich der FC Schalke mitten im verheerendsten Negativlauf seit 23 Jahren.

