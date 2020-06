Der FC Schalke taumelt durch die Liga. Seit mittlerweile zwölf Spielen ist Königsblau schon ohne Sieg, Trainer David Wagner rückt langsam aber sicher ins Zentrum der Kritik. Mit Raúl Gonzáles wird aktuell ein ehemaliger Volksheld in Gelsenkirchen als Heilsbringer gehandelt, der das Amt des Chef-Trainers übernehmen könnte. Doch der ehemalige Topstürmer kann nicht die Lösung sein.

Es sind Sätze wie diese, die das Ausmaß der aktuellen Schalke-Krise schonungslos offenlegen. "Hauptsache erst einmal nicht verloren", resümierte Kapitän Daniel Caligiuri nach dem schmeichelhaften Punktgewinn an der Alten Försterei gegen Union Berlin (1:1). Ein Spiel, in dem Schalke spielerisch erneut enttäuschte und letztlich den vereinseigenen Negativ-Rekord von zwölf sieglosen Spielen in Folge aus der Saison 1993/94 einstellte.

Die Stimmung im königsblauen Lager droht nach einer überraschend starken Hinrunde (Platz 5) endgültig zu kippen. Am Freitag wurde bekannt, dass Finanzvorstand Peter Peters nach 27 Jahren auf Schalke hinschmeißt, kurz zuvor sorgte der Klub durch einen gefühllos verfassten Härtefallantrag in Bezug auf die Rückzahlung von Ticketpreisen für Negativ-Schlagzeilen - und zu allem Überfluss setzt sich so langsam aber sicher eine Trainerdiskussion in Gang.

Bundesliga Hygiene-Alarm nach Remis gegen Schalke: Union-Profis feiern mit Fans VOR EINEM TAG

Dass mittlerweile erste Nachfolgekandidaten für Trainer Wagner durch die Gazetten geistern, ist den Mechanismen des Geschäfts geschuldet. Es ist das unmissverständliche Zeichen an die Entscheidungsträger im Verein, dass der öffentliche Druck zunimmt. Im Fall Schalke 04 heißt das ganz konkret: Der Kredit des so furios gestarteten 48-Jährigen ist nahezu aufgebraucht.

Trainer Raúl wird in Spanien kritisch gesehen

Der wohl klangvollste Name der aktuell mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht wird ist der ehemalige Topstürmer Raúl González. Der Spanier ist auf Schalke so etwas wie ein Heiliger und würde von den Fans wohl mit offenen Armen empfangen werden. 2010 kam er als etwas in die Jahre gekommener Weltstar von Real Madrid in den Pott, verzauberte den Verein im Handumdrehen. In der aktuellen Phase lechzt der gesamte Klub nach jemandem, an dem er sich festhalten kann. Keine Frage: auf den ersten Blick ist Raúl genau dieser Typ.

Dass Raúl jedoch auch derjenige ist, der Schalke in einer nicht nur rein sportlich schwierigen Lage aus der Krise führen kann, muss bezweifelt werden.

Raúl - Real Madrid Castilla Fotocredit: Getty Images

Raúl ist derzeit als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid in der Segunda División B (dritte Liga) tätig. In Spanien werden seine Fähigkeiten aber kritisch gesehen - aus gutem Grund. Die Ergebnisse, die der 42-Jährige trotz seines hochtalentierten Kaders zustande bringt, genügen den madrilenischen Ansprüchen nicht.

Das Ziel ist klar definiert: Mit Hilfe der brasilianischen Nachwuchsjuwele Reinier (18) und Rodrigo (20) soll der Aufstieg in die Segunda División (zweite Liga) gelingen, aktuell ist Castilla (so wird Reals zweite Mannschaft genannt) aber weit von den Playoff-Rängen entfernt (fünf Punkte).

Was sind Raúls taktische Ansätze?

Für La-Liga-Experte Adrian Garcia von Eurosport in Madrid ist es aktuell nur schwer vorstellbar, dass Raúl irgendwann einen großen Verein trainiert. "Er hat eher das Profil eines Präsidenten, eines Vorsitzenden oder Botschafter. Er ist ein wahrer Gentleman, ein ehemalige Spieler, den man liebt, eine wahre Legende. Dennoch ist es schwierig, ihn sich als elitären Trainer eines Topklubs vorzustellen."

Klar, noch hatte Raúl nicht die Gelegenheit, seine Kritiker eines Besseren zu belehren. Zudem hätte man selbiges sicher auch über seinen ehemaliger Mannschaftskollegen und jetzigen Trainer von Real Madrid, Zinédine Zidane, der mit den Königlichen die Champions League dreimal in Folge gewann, sagen können.

Zinedine Zidane and Raul Gonzalez (Real Madrid) Fotocredit: Getty Images

Dennoch scheint Raúl als Trainer noch nicht weit genug zu sein, für eine der stärksten Ligen der Welt. "Raúls Methoden sind einfach", erklärt Garcia weiter: "Disziplin, harte Arbeit und das richtige Verhalten. Er verbot beispielsweise den jungen Spielern, teure Schuhe zu tragen oder in teuren Autos zum Training zu kommen. Die Werte des Vereins und des Sports sind für ihn der Schlüssel, aber über seine taktischen Ansätze weiß man noch so gut wie nichts."

Raúl muss Trainerprofil weiter schärfen

Doch genau diese taktischen Kniffe sind es, die Schalke 04 dringend nötig hat. Gute Spieler sind in Gelsenkirchen rar gesät, weshalb es enorm schwierig ist, dem Team eine gewinnbringende Philosophie einzuimpfen. Wagner gelingt es seit Monaten nicht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Es herrscht Stagnation.

Vielleicht ist Raúl eines Tages jemand, der festgefahrene Teams wieder zum Erfolg führen kann. Aktuell täte er jedoch gut daran, sein Trainerprofil in gewohntem Umfeld in einer niedrigeren Liga weiter zu schärfen.

Die Gemengelage auf Schalke ist kompliziert, dass stellte auch Wagner auf der Pressekonferenz nach dem Remis in Berlin noch einmal klar. Es sei "hinlänglich bekannt", dass S04 "derzeit vielfältige Schwierigkeiten" habe, sagte der 48-Jährige. Ebenfalls hinlänglich bekannt ist, dass (bei allem Respekt für Raúl) auf Schalke schon ganz andere Trainerkaliber gescheitert sind.

Und vielleicht sind Raúls Pläne insgeheim ja auch ganz andere. Schließlich könnte auch die Führungsetage des Weltklubs einen neuen Anstrich gebrauchen.

Das könnte Dich auch interessieren: Remis bei Union: Schalke im zwölften Spiel in Folge ohne Sieg

Play Icon WATCH FC Bayern sticht offenbar Barça bei diesem Youngster aus 00:01:20

Bundesliga Remis bei Union: Schalke im zwölften Spiel in Folge ohne Sieg GESTERN AM 15:22