Trotz der Horrorserie von 16 Spielen ohne Sieg bleibt David Wagner wie erwartet Trainer bei Schalke 04. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch. Die Königsblauen waren in der Rückrunde vom fünften auf den zwölften Tabellenplatz abgestürzt. Wagner, seit einem Jahr als Chefcoach auf Schalke, hatte immer wieder die zahlreichen Verletzten als Grund für die sportliche Krise angeführt.

"Wir werden aus der Situation wieder rauskommen", versicherte Schneider. Man habe ein stabiles Fundament. Natürlich habe man sich aber auch "Gedanken gemacht, was uns in diese Situation gebracht hat. Wir müssen drüber sprechen, was lief nicht gut und wo wir den Hebel ansetzen müssen".

Schneider, der den Schalker UEFA-Cup-Sieger von 1997 als seinen Wunschtrainer verpflichtet hatte, gab Wagner bereits Ende Mai eine Jobgarantie. Der Vertrag des 48-jährigen Wagner läuft bis 2022. "Wir haben die Saison mit zwei verschiedenen Mannschaft gespielt", sagte Wagner. "Ich bin der sportlich Verantwortliche, und zwar für beide Phasen."

Als Konsequenz aus der Verletztenmisere in der abgelaufenen Saison wird das Athletik- und Rehateam fast komplett ausgetauscht. Dafür kehrt Werner Leuthard zurück, der bereits unter Ex-Trainer Felix Magath auf Schalke tätig gewesen war. Leuthard wird Leiter der Abteilung Reha/Athletik. "Er wird uns mit seiner Persönlichkeit guttun", sagte Schneider.

(SID)

