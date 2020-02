Es sind erst 55 Sekunden im Topspiel zwischen Schalke und Leipzig gespielt als der Ball bereits das erste Mal hinter der Linie liegt. Marcel Sabitzer hatte mit seinem Schuss das 1:0 aus Leipziger Sicht erzielt – unter freundlicher Mithilfe von Schalke-Torhüter Alexander Nübel.

Bei dem nicht sonderlich gefährlichem Schuss des RB-Mittelfeldspielers verschätzt sich der 23-Jährige bei seinem Absprung komplett und kann den Ball nicht mehr richtig wegfausten.

Auch in der Folge wirkt Nübel komplett verunsichert und nicht als sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. In der 25. Minute kommen dann die ersten Pfiffe einiger Schalker-Fans auf als Nübel nach einer Ecke erneut am Ball vorbeifliegt und damit den Unmut der Anhänger auf sich zieht.

Der Nachwuchsnationalspieler hat bei den Fans aus Gelsenkirchen seit der Verkündung seines Wechsels zum FC Bayern einen schweren Stand. Bisher hatten die Schalker allerdings ihrem Ärger über den Abgang noch keine Luft gemacht.

Im Sommer wird Nübel sich dem FC Bayern anschließen und vorerst die Nummer zwei hinter Manuel Neuer sein.

So reagiert das Netz auf den Patzer und die Pfiffe von und für den Torhüter:

