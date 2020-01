Steffen Baumgart gehen sie "auf den Sack", Marco Rose will sie zur Rede stellen - einige Trainer der Fußball-Bundesliga haben schon nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag wieder große Probleme mit den Schiedsrichtern. Grund für den Ärger waren in erster Linie die Gelben Karten für die beiden "Heißblüter" an der Seitenlinie. Rose fordert als Folge daraus bereits die Einberufung einer "Sondersitzung"

"Es macht vielleicht Sinn, dass wir Trainer uns mit Vertretern der Schiedsrichter treffen und ein paar Sachen ausdiskutieren", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05. Was genau Rose im Umgang zwischen den Fußballlehrern und den Unparteiischen bemängelte, ließ er allerdings offen. "Ich will kein Fass aufmachen. Der Vierte Offizielle war auch nicht zufrieden mit mir", äußerte Rose, der in der ersten Halbzeit von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) die Gelbe Karte gezeigt bekam.

Baumgart entsetzt

Ein Fass machte dagegen Baumgart (wieder einmal) auf - obwohl der 48-Jährige wie Rose mit seiner Mannschaft gewonnen hatte. "Langsam gehen sie mir auf den Sack", schimpfte der Trainer des SC Paderborn nach dem 2:0 (0:0) beim SC Freiburg:

" Wenn ich respektlos war, dann entschuldige ich mich dafür. Aber wenn das respektlos war, verstehe ich die Welt nicht mehr. "

Was Baumgart nicht verstand, war die Entscheidung von Christian Dingert. Der Schiedsrichter aus Lebecksmühle zeigte dem aufbrausenden Coach wegen Meckerns die dritte Gelbe Karte während der laufenden Saison (79.). Bei einer weiteren Verwarnung ist Baumgart für eine Partie gesperrt - und selbst der frühere Stürmer geht davon aus, dass es soweit kommen wird.

"Ich kann allen versprechen, dass ich nicht die Schnauze halten werde, wenn ich bei den Schiedsrichtern fehlerhaftes Verhaltene sehe", polterte Baumgart, der sich über zu viele und zu frühe Verwarnungen für seine Schützlinge beschwerte:

" Viel schlimmer ist aber, dass immer gleich das Wort Respekt kommt. Ich habe vor jedem Schiedsrichter Respekt, ich erwarte es aber von beiden Seiten. "

Müller fordert mehr Toleranz

Paderborns Abwehrchef Christian Strohdiek sprang den emotionalen Übungsleitern, die seit der laufenden Saison auch mit einer Gelben Karte verwarnt werden dürfen, zur Seite. "Als Trainer muss man sich draußen doch nochmal aufregen dürfen", sagte der Innenverteidiger: "Oder soll man sie anketten?"

Die Verwarnungen sind die Folge des strengeren Vorgehens der Referees bei Protesten gegen ihre Entscheidungen. Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hatte vor dem Start der Rückrunde eine "Wildwest-Atmosphäre" bemängelt, die rasch geahndet werden soll - vor allem mit Blick auf die Vorbildfunktion der Eliteklasse-Protagonisten für die Amateure.

Stürmerstar Thomas Müller von Bayern München zeigte zuletzt Verständnis für die neue Konsequenz. "Wir müssen signalisieren, dass Schiedsrichter Fehler machen dürfen, ohne gleich eingestampft zu werden", äußerte der Weltmeister von 2014 bei Sportbuzzer:

" Der Schiedsrichter rennt ja nach einem Fehlpass auch nicht dem Spieler nach und beleidigt ihn. "

