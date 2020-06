Bereits vor dem 34. Bundesliga-Spieltag steht fest, dass der FC Bayern München zum achten Mal in Folge Deutscher Meister ist. Am Tabellenende ist der Abstieg des SC Paderborn in die 2. Bundesliga ebenfalls besiegelt. Etliche wichtige Entscheidungen fallen jedoch erst am letzten Spieltag der Saison 2019/20. Wer zieht in die Königsklasse ein und wer muss den bitteren Gang in die 2. Liga antreten?

KÖNIGLICH: Wer schafft es nach Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund noch in die lukrative Champions League? RB Leipzig steht aufgrund der Tordifferenz eigentlich so gut wie sicher als dritter Teilnehmer fest, dahinter liefern sich Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ein enges Rennen um die begehrten Millionen. Die Fohlen haben es nach dem Sieg in Paderborn wieder in der eigenen Hand, weil Leverkusen bei der Hertha patzte. Gegen Berlin nächste Woche würde Gladbach zu Hause wohl schon ein Unentschieden für die Königsklasse reichen.

ZWEITKLASSIG: Fortuna Düsseldorf oder Werder Bremen - einer muss nächste Woche nach Paderborn ebenfalls den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Und in diesem Thriller besitzt Düsseldorf die deutlich besseren Karten für die Relegation. Mit einem Sieg würde sich die Fortuna die Chance auf den Klassenerhalt sicher wahren, auch ein Unentschieden könnte reichen - wenn Bremen nicht mit vier Toren Unterschied gegen den 1. FC Köln gewinnt. Für Werder ist die Lage klar: Alles andere als ein Sieg hilft nicht mehr, um den ersten Abstieg seit 40 Jahren zu verhindern. Der FSV Mainz 05, der FC Augsburg und endgültig auch der 1. FC Köln haben sich hingegen gerettet.

KOPF-AN-KOPF-RENNEN: Sicher ist auch, dass der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim in die Europa League einziehen werden. Aber wer schafft es auf Platz sechs, der zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase berechtigt? Der Siebte muss noch in die Qualifikation. Die Wölfe sind punktgleich mit Hoffenheim und haben die deutlich bessere Tordifferenz - müssen aber am letzten Spieltag gegen Bayern ran. Hoffenheim reist zum BVB, auch nicht viel einfacher.

