Die TSG Hoffenheim hat sich mit Sebastian Hoeneß einen Trainer mit sehr prominentem Nachnamen in den Verein geholt. Für Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich ist diese Trainerverpflichtung ein echter Coup. Nicht nur weil der Name Hoeneß Aufmerksamkeit bringt, sondern weil die Spielidee von Sebastian Hoeneß perfekt zum Verein passt. Doch der Druck ist groß, denn der Name kann auch eine Bürde sein.

Eines dürfte klar sein: Wenn die deutsche Fußball-Bundesliga ihren Spielbetrieb für die nächste Saison wieder aufnimmt (ob mit oder ohne Zuschauer), wird der TSG Hoffenheim ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit zu Teil werden. Zwar hat auch die Vergangenheit schon viel Wirbel um den Verein verursacht, weil im Grunde nur die Millionen des SAP-Gründers Dietmar Hopp dieses eigentliche Kunstgebilde am Leben erhalten.

Manche betrachten das als ungerecht, vergessen dabei freilich, dass etwa der VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen auch nichts anderes sind als Werksvereine. Nur mit längerer Tradition. Und RB Leipzig kann auch nur dank österreichischer Brause im Konzert ganz oben mitspielen.

Also entspannen wir uns diesbezüglich mal ein wenig und freuen uns über den neuesten Coup aus Hoffenheim. Die TSG hat sich Hoeneß geangelt. Nein, nicht Uli, die Manager-Ikone. Der bleibt natürlich auf seinem wunderbaren Anwesen in unmittelbarer Nähe des Golfplatzes am Tegernsee. Die Aussicht, die er genießen kann, würde ihm in Hoffenheim fehlen.

Und der andere Hoeneß, den wir kennen, ist Dieter, der einst ein Kopfballtor erzielte zum Pokalsieg des FC Bayern mit einem blutdurchtränkten Turban. Unter anderem. Er lebt in München. Da ist Hoffenheim jetzt auch nicht unbedingt die große Option. Und doch zieht jetzt ein Hoeneß in die beschauliche Provinz. Sebastian. Der Sohn von Dieter und mithin Neffe von Uli.

Mit mutigem Fußball an die Spitze

Sebastian Hoeneß, 38 Jahre alt, ist Trainer. Und als solcher hat er zuletzt die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum Meistertitel in der dritten Liga geführt. Garniert übrigens mit frischem Offensivfußball und, zumindest in der Rückrunde, dann auch mit stabiler Defensive.

Und so katapultierte er sein Team von Rang 15 tatsächlich an die Spitze, wobei er, so sind die Regeln, mit seiner U23-Truppe dennoch nicht in die zweite Liga aufsteigen durfte. Einige aus seinem Team spielten zeitweise bei den Profis mit. Sebastian Hoeneß musste deshalb oft Kompromisse eingehen und hat aus der Not wirklich eine Tugend gemacht.

Man ist ja schnell bei der Hand mit Vorurteilen, die auf einen Nenner gebracht so lauten: Ja klar, der hat es leicht, dem werden die Türen sperrangelweit aufgerissen, damit er Karriere machen kann. Ein Hoeneß halt. Weit, sehr weit gefehlt ist das in diesem Fall, denn als er den FC Bayern II übernahm, war das anfangs eher ein Spießrutenlaufen. Aus eben erwähnten Vorurteilen heraus geboren.

Doch dieser Hoeneß ist ein wenig aus der Art geschlagen. Er ist ruhig, bedächtig, wenngleich eine Wesensart aus dem Hoeneß-Clan wohl geblieben ist: Er ist auch kompromisslos und stellt sich stets vor seine Spieler, von denen er vor allem auch Disziplin fordert. Und er kann gut mit Talenten umgehen. Das hat er überzeugend in München gezeigt.

Sebastian Hoeneß passt zu Hoffenheim

Deshalb auch ist man bei der TSG Hoffenheim auf ihn aufmerksam geworden, weil Sebastian Hoeneß perfekt in die Philosophie des Vereins passt. Natürlich ist das eine steile Karriere – auch Hoeneß-typisch wohl – doch wurde sie zu keiner Zeit weder von Onkel Uli noch von Papa Dieter forciert.

Aber natürlich weiß Sebastian Hoeneß, das der ikonische Name auch Last und Bürde sein kann. Deshalb hat er lange überlegt, ob er jetzt schon, mit 38 Jahren, direkt von der dritten Liga als Cheftrainer in die erste Liga gehen soll, zumal auch noch zu einem Europacup-Teilnehmer. Es war kein Schnellschuss.

Ein Hoeneß kennt die Risiken in dieser Branche, die gnadenlos sein können. Und große Namen werden schnell genüsslich durch den Wolf gedreht, wenn der Erfolg ausbleibt. Deshalb hat es Sebastian Hoeneß im Grunde nicht leichter, weil er einen so großen Fußballernamen hat, sondern schwerer. Aber wie heißt es so schön: Den Mutigen gehört die Welt. Auch wenn es nur ein kleines Stück davon ist in Hoffenheim.

Zur Person Sigi Heinrich:

Der renommierte Sportjournalist, Buchautor und vielfach ausgezeichnete Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich widmet sind in seinen Blogs der gesamten Vielfalt des Sports inklusive der komplizierten Mechanismen der Sportpolitik. Mal sehr ernsthaft, mal mit einem verschmitzten Augenzwinkern und manchmal auch bewusst provozierend. Es soll ja für alle was dabei sein.

