Was ändert sich beim FC Bayern durch den neuen Co-Trainer Miro Klose und wann wird der Transfer von Leroy Sané endlich perfekt gemacht. Robert Lewandowski dürfte von beiden Personalien profitieren. Darüber sprachen die Bayern-Insider Maximilian Koch von der Münchner "AZ" und Dennis Melzer von "Goal" in der neusten Folge unsere Podcasts "Extra Time" mit Tobias Hlusiak.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Miroslav Klose hat einen neuen, bis ins Jahr 2021 datierten Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Er wird zum Team von Cheftrainer Hansi Flick stoßen und ihn als Co-Trainer unterstützen.

Bundesliga Die Suche nach dem nächsten Alaba: Campus-Chef erklärt Strategie des FC Bayern VOR 8 STUNDEN

"Klose ist für diese Rolle die ideale Besetzung", findet Bayern-Experte Koch und ist sich sicher, dass man den WM-Rekordtorschützen auf Dauer auch für den Chefposten auf dem Zettel haben muss.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge zum FC Bayern jetzt HIER ANHÖREN!

Was die Verhandlungen mit Leroy Sané und Manchester City angeht, so sehen beide Podcast-Gäste den Rekordmeister auf einem sehr guten Weg. Besonders Karl-Heinz Rummenigge kommt in den Gesprächen mit den Engländern aber eine Schlüsselrolle zu.

Es sind noch einige Hürden zu überwinden.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge zum FC Bayern jetzt HIER ANHÖREN!

Das könnte Dich auch interessieren: Adiós, Javi!? Martínez droht Abschied durch die Hintertür

Play Icon WATCH Klose erklärt: Darum werde ich jetzt Co-Trainer bei Bayern 00:00:29

Bundesliga Chelsea und ManCity ausgestochen: BVB gibt Nachwuchstalent Profi-Vertrag VOR 12 STUNDEN