Eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien steht noch in den Sternen, den Dauerkarten-Verkauf der Klubs stellt dies vor große Schwierigkeiten. Es zeichnen sich zahlreiche unterschiedliche Modelle ab. Die meisten Klubs, darunter die Zuschauermagneten Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04, setzen auf das fanfreundlichste Modell.

Normalerweise geht es im Sommer in den Ticketstellen der Bundesligaklubs hoch her. Die Fans rennen den Vereinen schon vor dem Saisonstart die Bude ein, Dauerkarten werden zu Hunderttausenden verkauft und verschickt - und die Kasse klingelt. Rund 200 Millionen Euro bescheren die Saisontickets den Fußball-Bundesligisten Jahr für Jahr, über die Hälfte aller Plätze in den Stadien sind mit Abos belegt. Wenn da nur das Wörtchen "normalerweise" nicht wäre.

Denn nach der jüngsten Abfuhr aus der Politik liegt die Rückkehr der Fans immer noch in weiter Ferne, noch nicht einmal teilweise gefüllte Tribünen sind derzeit in Aussicht. Die Klubs stehen durch die Unabwägbarkeiten der Corona-Pandemie beim Dauerkartenverkauf vor großen Schwierigkeiten und müssen Einfallsreichtum beweisen. Die Zahl der verschiedenen Modelle ist groß - von Verkaufs- und Abbuchungsstopp, Geldeinzug und späterer Rückzahlung bis hin zu Rückrunden-Dauerkarten ist alles dabei.

Dauerkartenverkauf ruht

Die meisten Klubs, darunter die Zuschauermagneten Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04, setzen auf das fanfreundlichste Modell: Der Dauerkartenverkauf ruht, Beiträge bei Abokunden werden noch nicht eingezogen. "Das ist erst wieder möglich, wenn alle Zuschauer ins Stadion dürfen", sagte BVB-Marketinggeschäftsführer Carsten Cramer der "WAZ". Auch die Schalker "warten auf jeden Fall, bis wieder Zuschauer im Stadion zugelassen sind", wie Sprecherin Anja Kleine-Wilde dem "SID" sagte.

Auch der FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, der FSV Mainz 05 und Aufsteiger VfB Stuttgart verfolgen diese Methode. Der VfL Wolfsburg hat den Verkauf der Jahreskarten zwar bereits abgeschlossen, eine Abbuchung erfolgt aber auch erst, sobald feststeht, dass wieder vollständig vor Zuschauern gespielt werden kann.

Da vollbesetzte Stadien inmitten einer Pandemie aber sowieso utopisch sind, müssten die Klubs bei grünem Licht der Politik erst einmal mit begrenzten Kontingenten an den Tageskassen arbeiten. Bisherige Dauerkarten-Inhaber sollen dann bei den meisten Vereinen bevorzugt werden. "Natürlich sind die Dauerkarten-Inhaber auch unsere ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, das reduzierte Kontingent zu vergeben", sagte etwa Dortmunds Cramer. Die TSG Hoffenheim verzichtet indes komplett auf ein klassisches Dauerkartenangebot, im Kraichgau würde es die ganze Saison nur Tageskarten mit Vorkaufsrecht für treue Fans geben.

Gladbach verkauft Dauerkarten zum halben Preis

Einen ganz anderen Ansatz wählt hingegen Borussia Mönchengladbach. Hier sind schon 30.000 Jahreskarten verkauft - allerdings gelten diese erst ab der Rückrunde und kosten daher den halben Preis. Dieser wurde den Fans aber bereits in dieser Woche abgebucht. "Wir haben uns in Abstimmung mit Vertretern der organisierten Fanszene entschieden, von dem bei uns bekannten und bewährten System des Dauerkartenverkaufs nicht abzuweichen und auch für die Saison 2020/21 trotz der unklaren Situation Dauerkarten zu verkaufen", sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers.

Der rheinische Rivale 1. FC Köln bietet seinen Anhängern drei verschiedene Modelle: Entweder können Dauerkarten-Inhaber eine Erstattung für verpasste Spiele einfordern, ihre Dauerkarte pausieren oder auch auf eine Rückzahlung verzichten. Neben einem personalisierten Sondertrikot sichern sich die Gönner damit auch ein Vorrecht auf die Tickets bei reduzierten Kontingenten. Für diesen Plan erntete der FC bereits einen Shitstorm aus der Fanszene.

Kassiert wird auch bei RB Leipzig und Werder Bremen bereits. Für verpasste Spiele aufgrund eines weiteren Zuschauerausschlusses erhalten die Dauerkarten-Inhaber ihr Geld zurück.

