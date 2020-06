Die 30. Deutsche Meisterschaft ist eingetütet, wirklich feiern konnte der FC Bayern München diese nach dem 1:0 in Bremen am 32. Spieltag aber nicht. Aufgrund der Corona-Auflagen mussten die Münchener in einem fast leeren Weserstadion jubeln. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge verriet jedoch nach Abpfiff, dass der Klub am kommenden Wochenende noch etwas auf die Beine stellen werde.

Mit einer La Ola jubelte der frischgebackene Meister der mitgereiste Delegation aus München auf der Tribüne zu, das war dann aber auch das Höchste der Gefühle an diesem regnerischen Abend in Bremen. Zumindest auf dem Platz. "Wir werden uns regelkonform dem Abend widmen", erklärte Thomas Müller nüchtern die weiteren Pläne.

Manuel Neuer wurde schon etwas konkreter: "Es wird schon noch angestoßen. Phonzie (Alphonso Davies, Anm. d. Red.) hat jetzt die Musik-Box angemacht und sorgt für Stimmung." Wie das genau aussah, konnte man schon kurze Zeit später auf dem Instagram-Account von Jérôme Boateng begutachten.

Rummenigge: Meisterfeier im kleinen Kreis

Auch die Meisterfeier, die der deutsche Rekordmeister normalerweise auf dem Marienplatz mit seinen Fans zelebriert, wird in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Dennoch habe sich der Verein etwas überlegt, wie Karl-Heinz Rummenigge nach Abpfiff in Bremen wissen ließ.

"Die Absprache mit der DFL ist so, dass wir die Meisterschale nach dem 34. Spieltag in Wolfsburg überreicht bekommen", sagte der Vorstandsvorsitzende im Interview bei "Sky": "Wir werden am Samstag nach dem Spiel (gegen Freiburg, 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) im Stadion eine kleine Meisterfeier machen, im ganz kleinen Kreis - leider auch ohne Frauen, das erlaubt das Hygiene-Konzept nicht."

Auch der 64-Jährige beschrieb die Atmosphäre als "kurios" und "komisch", doch "es war die einzige Alternative, wie man die Bundesliga zu Ende spielen konnte."

