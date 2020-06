Tottenham Hotspur ist laut "Bild" an einer Verpflichtung von Robin Koch vom SC Freiburg interessiert. Dem Bericht zufolge sei der Innenverteidiger bei José Mourinho ein Kandidat für einen Sommer-Transfer. Der 23-Jährige, der seit 2017 beim SC Freiburg spielt, nahm eine herausragende Entwicklung bei den Breisgauern und wurde dort sogar zum deutschen Nationalspieler.

Bei den Spurs zeichnen sich für die kommende Woche zwei Abgänge ab. Demnach wird Juan Foyth mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht und der Vertrag von Jan Vertonghen läuft aus. Mourinho scheint sich daher nach Verstärkung umzuschauen und hat laut "Bild" den 23-Jährigen Robin Koch ins Auge gefasst.

Das Arbeitspapier von Koch ist beim SC Freiburg noch bis zum 30. Juni 2021 datiert, doch laut dem Bericht soll der Innenverteidiger bereits im Winter mitgeteilt haben, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Der letztjährige Champions-League-Finalist ist offenbar aber nicht der einzige Topverein, der Interesse an dem 23-Jährigen hat. In den vergangenen Monaten wurde Koch bereits mit Benfica Lissabon, Borussia Dortmund, RB Leipzig und West Ham in Verbindung gebracht.

Letzten Winter hat Freiburg-Trainer Christian Streich offenbar noch einen Transfer von Koch verhindert. Zu diesem Zeitpunkt bot RB Leipzig angeblich sogar 15 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler.

