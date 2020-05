SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker: Zum Abschluss des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt der SV Werder Bremen am Montagabend Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel wird am Montag, 18. Mai um 20:30 angepfiffen und via Livestream live bei DAZN übertragen. Bei Eurosport.de könnt ihr das Duell Bremen gegen Leverkusen im Liveticker verfolgen.

Für beide Vereine ist es das erste Spiel nach der über zweimonatigen Saison-Unterbrechung aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

Aktueller Spitzenreiter in der Bundesliga ist der FC Bayern München. Die Bayern führen mit 58 Punkten vor Borussia Dortmund (54). Auf Rang drei liegt Borussia Mönchengladbach (52). Bayer 04 Leverkusen ist mit 47 Punkten aktuell Fünfter und könnte mit einem Sieg bei Werder Bremen bis auf zwei Punkte an Gladbach und einen Punkt an den Vierten RB Leipzig (51) heranrücken.

Der SV Werder Bremen befindet sich mit 18 Punkten dagegen am anderen Ende der Tabelle und braucht jeden Punkt im Abstiegskampf. Die Bremer gingen als Tabellen-17. in diesen 26. Spieltag und daran wird sich auch nach dem Spiel nichts ändern. Mit einem Sieg gegen Leverkusen könnten sie sich jedoch etwas von Schlusslicht SC Paderborn (17 Punkte) absetzen und zugleich den Abstand auf den Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf (23) auf zwei Punkte verkürzen.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Bundesliga live im TV

Das Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen wird nicht live im TV gezeigt.

Bundesliga: Werder Bremen - Bayer Leverkusen im Livestream

Die Partie aus dem Weserstadion gibt es live bei DAZN zu sehen. Anstoß ist am Montag, 18. Mai um 20:30 Uhr.

SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Das Bundesliga-Match im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir euch zum Montagabendspiel zwischen Werder und Bayer einen Liveticker an. Hier findet ihr auch alle Informationen zur Partie.

Bremen - Leverkusen: Bundesliga live im Radio

Alle Spiele am 26. Spieltag der Bundesliga, darunter auch das Duell zwischen Bremen und Leverkusen, können Fans im Bundesligaradio bei Amazon mitverfolgen.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Die vergangenen zehn Begegnungen

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

26.10.2019: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 2:2

17.03.2019: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 1:3

28.10.2018: SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 2:6

05.05.2018: SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 0:0

06.02.2018: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 4:2 n. V. (DFB-Pokal)

13.12.2017: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 1:0

10.03.2017: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 1:1

15.10.2016: SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 2:1

02.03.2016: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 1:4

09.02.2016: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 1:3 (DFB-Pokal)

