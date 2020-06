Nach der 1:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 rückt für Werder Bremen der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte immer näher. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung. Das gilt auch für Bayer Leverkusen nach dem Abrutschen auf Rang fünf. Freude und Erleichterung dagegen in Mainz, Köln und Augsburg nach dem sicheren Klassenerhalt. Die Stimmen zum 33. Spieltag.

Enttäuschung bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Freude in Mainz, Köln und Augsburg. Eurosport.de mit den Stimmen zum 33. Spieltag:

Stimmen zu 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen (3:1)

Achim Beierlorzer (Trainer Mainz 05): "Wir wurden ja nach dem Augsburg-Spiel mehr oder weniger schon mit einem kleinen Abgesang verabschiedet, obwohl wir drei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenten hatten. Und jetzt nicht mal eine Woche später haben wir geschafft, was wir uns unbedingt als Ziel gesetzt haben. Ich bin natürlich total glücklich, aber ich bin auch kaputt."

Rouven Schröder (Mainz 05): "Das war absolute Nullfünfer-Mentalität. Ich habe den Jungs auch nach dem Spiel gesagt, dass ich brutal stolz bin. Wir haben nicht auf andere geguckt. Wir haben selber das Ding durchgezogen. Heute können wir dann auch mal ein, zwei Bier mehr trinken."

Danny Latza (Mainz 05): "Ich glaube für Mainz 05, einen kleineren Verein, ist es nicht alltäglich, dass man immer in der Bundesliga spielt. Von daher machen wir seit Jahren einen guten Job hier."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich werde heute kein Spiel bewerten. Es ging um alles, das wussten wir. Wir haben Chancen gehabt. Wir haben genug Möglichkeiten gehabt, die Gegentore zu verteidigen. Aber wir haben es wieder nicht geschafft. Ich bin einfach brutal leer. So eine Chance heute – und es war ja nicht unmöglich gewesen, hier heute zu gewinnen – das tut mir weh. Wir werden nächste Woche alles geben. Aber das muss ich jetzt erstmal sacken lassen."

Frank Baumann (Werder Bremen): "Wir müssen uns selbst helfen. Wir müssen die Mannschaft wieder so hochziehen, dass sie am Samstag alles dafür gibt, dass wir drei Punkte holen und wenn möglich unser Torverhältnis verbessern."

Stimmen zu Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg (1:1)

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Für uns ist es nicht das gewünschte Resultat. Unsere Struktur im Spiel mit Ball war nicht klar. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, müssen die Abläufe top sein. Wir hatten nicht die geistige Frische gehabt, um die Dominanz mit dem Ball zu entwickeln. Wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt, das ist ganz klar. Als Fortuna Düsseldorf müssen wir absolut am Limit spielen, um Spiele in der Bundesliga gewinnen zu können. Heute haben wir keine Top-Leistung geboten. Wir können besser spielen, es ist jetzt meine Aufgabe, das in dieser Woche wieder hinzukriegen."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir sind überglücklich, dass wir es jetzt auch rechnerisch geschafft haben. Beim nicht gegebenen Tor war ich froh, dass es den Videobeweis gibt. Unser Tor hat uns Kraft gegeben, wir haben das Spiel gut kontrolliert. Wir haben zwar das Tor bekommen, aber insgesamt wenig."

Stimmen zu 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (1:1)

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Die Zielerreichung mit dem Klassenerhalt überlagert gerade alles, weil uns allen ein großer Stein vom Herzen fällt. Als wir im Winter angefangen haben, war hier praktisch alles erledigt, und dann haben wir uns rausgearbeitet. Alle haben viel investiert, es lief, es hat alles funktioniert, wir hatten einen Teamgeist entwickelt. Und dann kam Corona, und das hat uns diese Möglichkeit, dieses Gemeinsame genommen. Ich glaube, dass uns das mehr gekostet hat als jede andere Mannschaft der Liga, weil wir sehr eng waren, auch in der Art und Weise, wie wir gemeinsam die Gegner bespielt haben. Wir haben sehr viel Energie gelassen, und die haben wir im Mai und Juni nicht mehr komplett auf den Platz bekommen. Trotzdem war die Mannschaft immer stabil."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich sehe zwei verlorene Punkte, weil wir über 90 Minuten besser waren. Wir haben auch in der zweiten Hälfte auf Sieg gespielt, es ist schade für die Jungs. Die Leistung war absolut in Ordnung. Wir wollten die letzte Chance auf Platz sieben wahren, aber wir wussten in der Pause schon, dass die Konkurrenz führt. Als Verein, als Mannschaft hätten wir es uns gewünscht. Auf der anderen Seite war es aber auch keine einfache Saison, und man darf auch auf einen einstelligen Tabellenplatz mal stolz sein. Enttäuschung ist daher das völlig falsche Wort."

Stimmen zu Hertha BSC - Bayer Leverkusen (2:0):

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben. Wir mussten unser Spiel umstellen und haben das super gemacht. Das war der Schlüssel zum Sieg. Wir haben keine richtige Torchancen mehr zugelassen, aber selber vier große Chancen gehabt. Man kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen, bei so vielen Ausfällen eine solche Leistung zu zeigen, das ist schon stark."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Die Enttäuschung ist sehr groß. Nach der guten Anfangsphase haben wir keinen guten Fußball mehr gespielt. Deshalb hat Hertha verdient gewonnen. Wir haben uns im Laufe des Spiels zu wenige Chancen herausgespielt. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Und dann müssen wir abwarten, was die anderen machen."

Stimmen zu SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach (1:3)

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Über die 90 Minuten ist es ein Spiegelbild der ganzen Saison. Von der Idee haben wir es ganz gut gemacht, wie immer. Aber die qualitative Umsetzung ist bei uns nicht immer gegeben. Wir haben die wenigsten Punkte, die meisten Tore gekriegt, die wenigsten geschossen. Dann hast du es nicht verdient, in dieser Liga zu spielen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind ziemlich happy mit den drei Punkten. Wir hatten uns vorgenommen, uns eine Ausgangsposition für das letzte Spiel zu schaffen, die es uns ermöglicht, das ganz große Ding zu erreichen. In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Souveränität verloren und den Ausgleich kassiert, aber darauf sehr gut reagiert. Ich bin sehr froh über das Ergebnis und die Leistung."

Stimmen zu FC Bayern - SC Freiburg (3:1)

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Wir haben den Anspruch, Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen. Wenn du Vertrauen hast in deine Stärke, ist das ein Pluspunkt, den du mehr hast im Spiel. Das kannst du durch Siege untermauern – und ich hoffe, dass wir das noch lange so beibehalten können. Wir haben noch einiges vor. Das Zwischenziel ist, im DFB-Pokal erfolgreich zu sein. Und dann gibt es noch ein Ziel, wo wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen..."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Bayern war sehr dominant, weil wir die Spielverlagerung nicht hinbekommen haben. Ballentfernt waren total viele Räume da, aber wir haben uns nicht richtig entschieden, obwohl wir nicht das extreme Gegenpressing gegen uns hatten. Daher sind wir heute nicht so glücklich. Wir haben ganz, ganz viel, eine außergewöhnliche Saison für Freiburg, aber wir wollten alles, deshalb sind wir heute enttäuscht."

Stimmen zu RB Leipzig - Borussia Dortmund (0:2)

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir hatten gute Momente in den ersten Minuten. Danach waren wir nicht gut und hatten keinen Zugriff. Wir haben viele Chancen zugelassen und hatten Glück, dass der Rückstand nicht höher ausgefallen ist. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Wir wollten idealerweise den Punkt holen. Das zweite Tor am Ende bewerte ich jetzt nicht mehr so."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Danach war Leipzig sehr gefährlich. In der ersten Halbzeit haben wir Torchancen gehabt. Am Ende gewinnen wir 2:0 und es ist für mich nicht unverdient."

Stimmen zu FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg (1:4)

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Wenn du so einen Negativlauf hast, ist es eine extrem lange Saison - für jeden. Dann fühlt es sich noch schlimmer an. Es gibt sicher einige Spieler, die mit der Situation nicht so gut klar kommen wie andere. Wenn wir das Spiel in Freiburg gespielt haben, können wir froh sein, dass die Saison zu Ende ist."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin richtig zufrieden, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Die Erfolge zu bestätigen, ist noch schwieriger, als sie zu erreichen. Es freut mich riesig, dass wir uns ein zweites Mal in Serie für Europa qualifiziert haben. Wir stehen jetzt hier wegen der geschlossenen Mannschaftsleistung in der gesamten Saison. Jeder hat einen großen Beitrag dazu geleistet. Ich bin hier die unwichtigste Person."

Stimmen zu TSG Hoffenheim - Union Berlin (4:0)

Alexander Rosen (Interims-Trainer TSG Hoffenheim): "Man kann gar nicht hoch genug bewerten, dass wir es innerhalb von vier Spielzeiten zum dritten Mal in den Europacup geschafft haben. Ich bin begeistert und stolz auf die Mannschaft. Aber wir haben noch mehr vor. Unser Ziel ist Platz sechs."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wenn man über die Ziellinie geht, gibt es einen gewissen Spannungsabfall. Er sollte nur nicht so groß sein. Bei den Gegentoren haben wir nicht gut verteidigt. Das 0:4 ist nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Jetzt gilt es, das letzte Spiel nach Möglichkeit zu gewinnen."

