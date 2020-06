Der SV Werder Bremen darf nach der 6:1 (3:0)-Gala gegen den 1. FC Köln weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Spielverderber könnte jedoch ausgerechnet der Hamburger SV werden, auf den die Werderaner in der Relegation treffen könnten. Währenddessen herrscht bei Absteiger Fortuna Düsseldorf, die ihre vermeintlich komfortable Ausgangssituation im Abstiegskampf noch verspielten, "große Leere".

Teil eins des Wunders von der Weser war geschafft, und Florian Kohfeldt war gleich wieder im Tunnel - im Spielertunnel. Nach Werder Bremens Gala-Auftritt beim 6:1 (3:0) gegen den 1. FC Köln verschwand der Trainer sofort in der Kabine, denn der zweite Abstieg nach 1980 ist nur fürs Erste verhindert: Nach dem Sprung auf den Relegationsplatz gilt der Fokus ab sofort den K.o.-Duellen gegen den 1. FC Heidenheim - oder den Hamburger SV.

"Es ist alles für uns gelaufen", sagte Mittelfeld-Stratege Davy Klaassen bei "Sky", "aber das war nur ein Halbfinale. Kohfeldt bilanzierte: "Es gibt noch zwei Endspiele, der Druck bleibt hoch, das sind jetzt zwei Spiele, die über alles entscheiden. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Das müssen wir fokussiert angehen, dann sehen wir gute Chancen, in der Liga zu bleiben. Wenn wir nur einen Millimeter weniger machen, haben wir keine Chance. Wir haben noch nichts erreicht!"

Milot Rashica (rechts; Werder Bremen) mit einer bärenstarken Leistung gegen den 1. FC Köln Fotocredit: Imago

Werder nimmt Köln auseinander

Auch Aufsichtsratschef Marco Bode wollte nicht zu erleichtert klingen. Eine Analyse des besten Saison-Auftritts sei "schwierig", sagte er, "aber wenn die Relegation gut geht, dann wird es ein ganz besonderer Tag gewesen sein".

In der Tat war Werders Wille gegen die Domstädter früh zu spüren gewesen. Yuya Osako befeuerte mit seinem Treffer zum 1:0 in der 22. Minute die Hoffnungen, Milot Rashica (27.) und Niclas Füllkrug (29.) legten in Turbo-Manier nach. Im zweiten Durchgang erhöhten Klaassen (55.), erneut Osako (58.) und Josh Sargent (68.) weiter. Dominick Drexlers Ehrentreffer für den FC dämpfte die Stimmung nur kurz (62.).

Trotz des Gala-Auftritts seiner Mannschaft appellierte Kohfeldt jedoch nach Abpfiff an die Fans: "Egal, wer es am Ende wird in der Relegation, bitte bleibt zu Hause. Wir sind immer noch in einer Pandemie."

Bereits nach Werders Kantersieg gegen die Domstädter haben sich mehrere Hundert Fans der Grün-Weißen vor dem Weserstadion zu einer spontanen Feier versammelt. Die Polizei forderte die Anhänger mehrfach auf, die Abstandsregeln angesichts der Corona-Pandemie einzuhalten.

Fortuna Düsseldorf: "Große Leere" nach dem Abstieg

Während die Werder Profis sich auf dem Rasen in den Armen lagen, lief im Hintergrund nicht zum ersten Mal an diesem Tag das neue Lieblingslied der Bremer: "Eisern Union" ertönte aus den Stadion-Boxen, denn die Berliner hatten das alles mit ihrem 3:0 gegen Konkurrent Fortuna Düsseldorf erst möglich gemacht. Die Rheinländer müssen nun zurück in die Zweitklassigkeit.

Nach dem letzten Schlusspfiff in der Bundesliga vergrub Florian Kastenmeier sein Gesicht im Rasen. Der Torhüter von Fortuna Düsseldorf wollte gar nicht mehr aufstehen. Stürmer Rouwen Hennings kämpfte ein paar Meter weiter mit den Tränen. Trainer Uwe Rösler versuchte vergeblich, seine Spieler wieder auf die Beine zu bringen. Doch nach dem sechsten Abstieg aus der Bundesliga gab es keinen Trost.

"Im Moment ist eine große Leere in den Köpfen", sagte Abwehrchef Kaan Ayhan nach der 0:3 (0:1)-Pleite bei Union Berlin bei "Sky", "wir haben es in den letzten Wochen und Monaten liegen lassen, nicht nur jetzt. Ich hatte das Gefühl, wir hätten noch zwei Stunden spielen können und es passiert nichts."

Der Unioner Anthony Ujah bejubelt seinen Treffer zum 1:0 Fotocredit: Getty Images

Auch Mittelfeldspieler Adam Bodzek tat sich schwer, die richtigen Worte zu finden. "Wir haben schon versucht, an uns zu glauben", sagte er, "aber es ist natürlich zu wenig. Es ist ein Scheiß-Gefühl." Sportvorstand Uwe Klein sprach von einem "richtigen Tiefschlag", stellte aber klar, dass Rösler auch in der 2. Liga Fortuna-Trainer bleibt: "Selbstverständlich!"

Düsseldorf gegen Union zu ängstlich

Schon zehn Minuten vor Schluss war Torwart Kastenmeier mit dem Mut der Verzweiflung nach vorne gestürmt - es stand 0:2, und nur ein Sieg hätte Fortuna noch vor dem direkten Abstieg retten können. Als Suleiman Abdullahi (89.) den dritten Union-Treffer erzielte, war alles vorbei.

Düsseldorfs Niederlage im Fernduell mit Werder um den Relegationsrang leitete ausgerechnet ein Ex-Bremer ein: Anthony Ujah erzielte in der 26. Minute das 1:0 für Berlin. In der zweiten Halbzeit legte Christian Gentner mit dem 2:0 (54.) nach. Die Düsseldorfer, die mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung ins Saisonfinale gegangen waren, schienen vor Angst vor dem Abrutschen auf Platz 17 und den Zwischenergebnissen aus Bremen wie gelähmt.

Die Gäste agierten ängstlich. Statt die Berliner, die bereits zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten, durch aggressives Pressing zu Fehlern zu zwingen, wartete Düsseldorf ab und bekam mit der verdienten Niederlage und dem damit verbundenen Abstieg die Quittung.

Relegation: Nordderby Werder gegen HSV möglich

Damit könnte ein echtes Urgestein Teil der ersten Bundesliga bleiben. Bremen feierte bislang vier deutsche Meisterschaften und holte sechsmal den DFB-Pokal. Das Duell mit dem 1. FC Köln war das 1900. Erstligaspiel in der Vereinsgeschichte - kein Klub hat mehr im Oberhaus vorzuweisen.

Selbstverständlich wollten sich die Hausherren ausgerechnet zu jenem Jubiläum nicht aus der Bundesliga verabschieden. Schon vor dem Anpfiff hatte Kohfeldt vor Tatendrang gestrotzt. "Mir ist nicht flau, ich habe Energie, und ich will dieses Spiel gewinnen", sagte er bei "Sky". "Wir glauben dran", stand auch auf einem Plakat unweit der Mittellinie.

Jenen Worten ließen die Grün-Weißen Taten folgen und machten über die komplette Spielzeit deutlich, dass sie ihren Teil für das Erreichen der Relegation erledigen wollten. Dort könnte ausgerechnet der große Rivale, der Hamburger SV, warten.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit lieferten sich die beiden Traditionsklubs hitzige Duelle, wie beispielsweise im Jahr 2009, als Werder den HSV sowohl im DFB-Pokal als auch im Uefa Cup ausschaltete und dem ungeliebten Nachbarn damit die Saison verpatzte.

Fakt ist, dass sich die Werderaner in der derzeitigen Form vor nichts und niemandem verstecken brauchen - auch nicht vor einem Prestige-Duell mit dem HSV.

Ob es zu einem Nordderby um den letzten Platz in der Bundesliga jedoch tatsächlich kommt, entscheidet sich erst am letzten Spieltag der 2. Bundesliga, an dem die Hamburger ebenfalls auf Schützenhilfe angewiesen sind.

Dass eine derartige Aufholjagd aber keineswegs aussichtslos ist, bewies ausgerechnet Werder am Samstagnachmittag.

