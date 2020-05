Der FC Bayern München muss wie erwartet auch im Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) auf seinen Mittelfeldmotor Thiago verzichten. Der spanische Nationalspieler (29) konnte wegen seiner Adduktorenprobleme am Freitag nicht am Abschlusstraining teilnehmen. "Thiago steht noch nicht bereit, das wird noch etwas dauern", sagte Trainer Hansi Flick.

Thiago hatte dem FC Bayern auch schon im Top-Spiel bei Borussia Dortmund (1:0) und zuvor gegen Eintracht Frankfurt (5:2) gefehlt.

Verzichten muss Trainer Hans-Dieter Flick zudem weiter auf ein Top-Trio bestehend aus Niklas Süle (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Corentin Tolisso (Reha nach Sprunggelenks-OP) und Coutinho (Reha nach Knöchel-OP).

Süle, Tolisso und Coutinho im Wartestand

"Thiago kommt hoffentlich am schnellsten zurück. Man muss abwarten, wie die Muskulatur auf Belastung reagiert", sagte Flick: "Niklas ist schon auf einem sehr guten Level, aber wir müssen step by step gehen. So ist es auch bei Philippe - da ist schon geplant, dass er demnächst wieder zum Mannschaftstraining dazu stößt."

Bei Tolisso müsse "man abwarten. Es ist jetzt besser, aber wir gehen da kein Risiko."

Generell würde Flick einen vollbesetzten Kader im Saisonendspurt natürlich begrüßen. "Wenn die dazukommen könnten, wären wir alle froh. Gerade bei Niki wäre es schön, wenn er mal wieder auf dem Platz stehen würde und mit der Mannschaft mit dabei wäre. Aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten."

Süle hatte sich seine Kreuzband-Verletzung am 19. Oktober 2019 zugezogen. Tolisso stand zuletzt am 3. März für Bayern auf dem Platz, Coutinho letztmals am 8. März.

Ob Lucas Hernández zum Abschluss der englischen Woche von Beginn an zum Einsatz kommt, wollte Flick nicht verraten. Er werde erst am Samstag nach dem Anschwitzen "seine Mannschaft im Kopf" haben, meinte der Bayern-Trainer.

