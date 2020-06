Lange Zeit war man sich beim FC Bayern München sicher, dass Thiago Alcantara seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängert. Doch die Lage ist komplizierter als angenommen, der Spanier liebäugelt mit einem Abschied aus München. Ein solcher würde den Rekordmeister trotz hervorragender Alternativen wie Leon Goretzka und Joshua Kimmich härter treffen, als viele denken.

Anfang Mai noch hatte die "Sport Bild” verkündet, die Vertragsverlängerung von Thiago beim FC Bayern München sei fix. Dem Bericht zufolge wollte der Rekordmeister den Coup innerhalb einer Woche vermelden.

Mittlerweile sind fast zwei Monate ins Land gezogen, vermeldet wurden andere Dinge, jedoch keine Verlängerung mit dem Spanier. Seit einigen Tagen nun ist der Tenor ein gänzlich anderer. Die "Bild” berichtet , dass Thiago einigen seiner Mitspieler in der Bayern-Kabine bereits über seinen bevorstehenden Abschied aus der bayrischen Landeshauptstadt informiert habe. Berichten von "Sport1" zufolge habe der 29-Jährige auch die Führungsetage informiert.

Play Icon

Bundesliga "Gibt keine zwei Meinungen": Flick kontert Kritik an Thiago VOR EINER STUNDE

Dass es Thiago früher oder später zusammen mit seiner Familie zurück in die katalonische Heimat zieht, ist bekannt. Fußballerisch könnte es aber zuvor auch in einem anderen Land weitergehen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Gerüchte um Wechsel nach Liverpool

Der FC Liverpool hat am Donnerstag durch die 1:2-Niederlage von Manchester City beim FC Chelsea die englische Meisterschaft perfekt gemacht und könnte sich in der kommenden Saison mit dem Mittelfeld-Regisseur verstärken. Die Zentrale hätten die Reds noch am ehesten Bedarf, Neuzugänge der vergangenen Jahre wie beispielsweise Naby Keita überzeugten noch nicht vollends.

Thiago vom FC Bayern München Fotocredit: Getty Images

Allerdings hat Liverpool bereits Anfang Mai angekündigt, sich aufgrund der noch immer sehr unsicheren Gesamtlage bzgl. des Coronavirus in diesem Sommer mit Transfers zurückzuhalten. Das passt nicht zu der Ablösesumme, die der FC Bayern laut "Bild" fordert. Die soll demnach zwischen 60 und 80 Millionen Euro liegen.

FC Bayern: Flick hofft auf Thiago-Verbleib

In erster Linie sollte es dem Rekordmeister aber darum gehen, einen seiner wichtigsten Spieler zu halten. "Thiago ist ein Ausnahmekönner. Thiago ist einfach ein exzellenter Fußballer. Ich würde es natürlich schon gerne haben, wenn er hier bleibt. Ich bin guter Dinge, das es klappen kann”, sagte Trainer Hans-Dieter Flick noch vor wenigen Wochen, fügte jedoch an: "Aber man weiß im Fußball, im Sport und im Leben nie, wie es ausgeht."

Play Icon WATCH Abschied aus München? Diese rekordverdächtigen Zahlen weist Thiago auf 00:01:00

Scheitern die Verhandlungen mit dem Katalanen, würde der FC Bayern ohne Zweifel einen elementaren Baustein seiner achtjährigen Dominanz in der Bundesliga verlieren. Thiago kam im Sommer 2013 als Wunschspieler von Pep Guardiola vom FC Barcelona zum deutschen Rekordmeister, feierte sieben deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokal-Siege an der Isar.

"Wir reden jeden Tag, aber es gibt keinen neuen Stand", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) und stellte anschließend nochmals klar: "Für mich gibt es keine zwei Meinungen zur Qualität von Thiago."

Thiago-Abschied würde Bayern schwerer treffen als viele denken

Und dennoch mag es derzeit den Anschein haben, ein Thiago-Abschied wäre für Rekordmeister hinsichtlich des breitaufgestellten Kaders verschmerzbar. Als der Spielmacher zuletzt wegen einer Leistenoperation fehlte, spielte sich Leon Goretzka auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich fest. Zusammen zurrten sie aus der Zentrale den achten Meistertitel in Folge fest.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Doch Thiago verleiht dem Bayern-Mittelfeld eine andere Komponente, eine, die weder Kimmich noch Goretzka verkörpern. Er ist der Mann fürs Spektakel, der Künstler mit feinem Füßchen. Einer, für den die Zuschauer ins Stadion kommen.

Seine Ballsicherheit, seine Technik, seine Zuckerpässe - noch immer gibt es wenige Spieler im Kader der Münchner, die einem Thiago in Topform das Wasser reichen können.

Ein Abgang des Spaniers wäre daher schwer zu verkraften, vor allem weil Thiago gerade einmal 29 Jahre alt ist, den FC Bayern aus dem Effeff kennt und sicherlich noch einige Jahre auf Top-Niveau spielen kann.

Thiago-Verkauf eröffnet Möglichkeiten

Doch manchmal sind Dinge im Leben nicht zu ändern. Veränderungen sind immer auch Chancen. So könnte ein Thiago-Abgang Geld in die Kassen spülen, dass in neue Topstars oder den einen neuen Topstar gesteckt werden kann. Sein Platz im Mittelfeld wäre wie gemacht für Kai Havertz. Der Leverkusener wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, auch wenn es zuletzt eher nach einem Transfer ins Ausland zu Real Madrid oder dem FC Chelsea aussah.

Play Icon WATCH Havertz zu Chelsea? Lampard macht Andeutungen 00:00:22

Auch bei Leroy Sané sind sich Bayern und Manchester City bzgl. der Ablösesumme noch nicht ganz einig. Etwas mehr finanzielle Flexibilität, gerade in Zeiten von Corona, wäre sicherlich hilfreich.

Das letzte Wort jedoch hat Thiago - am Ende kommt es einzig und allein auf die Planungen des Mittelfeld-Stars an.

Und wer weiß: vielleicht ist dann ja doch wieder alles anders, als die Öffentlichkeit denkt.

Quiz: Kennst du die Spieler mit den meisten Bundesliga-Meistertiteln?

Das könnte Dich auch interessieren: Chance für BVB? Real und Bayern sehen Hakimi kritisch

Play Icon WATCH Bayern hat angeblich schon Thiago-Nachfolger im Blick 00:02:05

Play Icon

Bundesliga Abschied aus München? Diese rekordverdächtigen Zahlen weist Thiago auf GESTERN AM 11:44