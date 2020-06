Thomas Müller vom FC Bayern München hat nach dem 2:1-Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt von Youngster Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen) geschwärmt. Nach seiner Lobrede betonte der 30-Jährige, dass man "natürlich" die besten Spieler in München haben wolle, wunderte sich allerdings auch über die widersprüchlichen Komponenten der derzeitigen Transferdebatte.

Nach dem Sieg lobte Thomas Müller Nationalspieler Kai Havertz bei "Sky": "In meinen letzten Jahren bei der Nationalmannschaft bin ich noch in den Genuss gekommen, mit ihm trainieren und spielen zu dürfen. Kai Havertz ist ein extrem guter Spieler. Wenn nicht sogar, in dem Alter, ein Top-Talent Europas."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Calmund verrät Havertz-Preis: "Die Dreifaltigkeit hat entschieden ..." VOR 4 STUNDEN

Der Youngster habe sehr gute Fähigkeiten und man wolle "natürlich" die besten Spieler beim FC Bayern haben.

Der Angreifer fügte allerdings hinzu: "Aber ich habe leider keinen Einblick auf den Finanzbereich und ich weiß jetzt nicht, was da geplant ist und welche Budgets in den aktuellen Zeiten vergeben werden können." Es sei zudem "paradox, wenn es immer um Neuzugänge geht und gleichzeitig Gehalt eingespart wird".

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Bayern-Profis verzichten seit April auf Gehalt

Die Bayern-Profis hatten sich im April mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf einen 20-prozentigen Gehaltsverzicht geeinigt, solange der Ball ruht. Auch nach dem Restart der Bundesliga verzichten die Spieler weiter auf Teile ihres Gehalts, eine konkrete Prozentangabe ist allerdings nicht bekannt.

Havertz wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem möglichen Transfer zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Doch der deutsche Rekordmeister ist auch bemüht, ManCity-Spieler Leroy Sané zu verpflichten. Dass die Münchner beide Profis an die Säbener Straße holen, ist unwahrscheinlich.

Zumal Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch gegenüber "ARD" betonte, dass der FC Bayern auf dem Transfermarkt im Sommer nichts überstürzen wolle.

Der Bayern-Boss sagte: "Wir müssen ein bisschen abwarten, wie sich der Transfermarkt nach Corona entwickelt. Wir müssen berücksichtigen, dass die nächste Saison womöglich herausfordernder wird als die aktuelle. Je länger wir ohne Zuschauer spielen müssen, desto schwieriger wird sich das finanziell gestalten."

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Ein Anflug von Verwundbarkeit bei Bayern

Play Icon WATCH Sancho plant angeblich seinen Abschied im Sommer 00:01:25

Bundesliga Bericht: Coutinho und Newcastle nähern sich an VOR 21 STUNDEN