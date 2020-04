Beim FC Bayern München ist ein Wechsel an der Vereinsspitze im Gange: Auf Sicht sollen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die alten Vereinsgranden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ablösen.

De facto übernehmen also Mitglieder der Champions-League-Sieger-Generation von 2001 Teile der Geschäfte der dreifachen Europapokal-der-Landesmeister-Sieger der Jahre 1974 bis 1976, zu denen auch Ex-Präsident Franz Beckenbauer gehörte. Ein echter Generationenwechsel.

Thomas Müller: 2013er Generation steht in den Startlöchern

In Zukunft könnten aber auch Angehörige der 2013er Champions-League-Siegermannschaft ins Führungsteam der Münchner integriert werden - und den Klub nach den 2001ern auch leiten.

"Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen", sagte Thomas Müller, Teil der 2013er Helden von Wembley, am Donnerstag in einer Videoschalte auf Nachfrage von Eurosport.de:

" Die 2013er Generation ist dem Fußball verbunden. Außerdem sind wir innovative, kluge Köpfe und das Wohl des FC Bayern steht sicher auf der internen Prioritätenliste. "

Kehren Lahm und Schweinsteiger zum FC Bayern zurück?

Neben Müller werden auch seine Weltmeisterkollegen Manuel Neuer, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger immer wieder in diesem Zusammenhang genannt. Wie Müller spielt Neuer noch, Lahm hat sich als DFB-Botschafter und OK-Chef der EM 2024 derzeit jedoch erstmal anderen Projekten verschrieben.

Schweinsteiger, der im vergangenen Oktober seine aktive Karriere in den USA beendet hatte, genießt derzeit seine Rolle als werdender Vater und Privatier.

"Er ist ein super Bursche, die Türen beim FC Bayern stehen ihm immer offen", hatte der Noch-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vergangenen Herbst jedoch über Schweinsteiger gesagt.

Müller, der seit 2000 für den FC Bayern spielt, hatte seinen Vertrag beim FC Bayern am Dienstag bis 2023 verlängert.

Müller sieht Vereinszukunft als Herausforderung

Aktuell, so Müller, läge die Zukunft also erstmal klar in den Händen der 2001er Generation.

"Wenn man den Taschenrechner rausholt: Zwischen 1974 und 2001 liegt natürlich schon eine andere Zeitspanne als zwischen 2001 und 2013. Die 2001er müssten den Kelch dann schon schnell weitergeben", sagte Müller, der die Aufgabe, künftig die Vereinsgeschicke bei Bayern zu leiten, durchaus als Herausforderung sieht:

" Die riesige Entwicklung, die der FC Bayern unter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge genommen hat, dieses Ausmaß kann in den nächsten Jahren so nicht weiter gehen, glaube ich. "

Hoeneß dankte schon ab, Rummenigge übergibt

Während Salihamidzic im Sommer vom Sportdirektorenposten in den Vorstand aufrücken soll, ist Kahn ab 2022 als Rummenigge-Nachfolger für den Vorsitz des Vorstandes vorgesehen.

Hoeneß hatte schon im November 2019 Präsidentenstuhl und Aufsichtsratsvorsitz Herbert Hainer überlassen, ist nun "nur" noch einfaches Mitglied im Aufsichtsrat.

In Stein gemeißelt sei, so Müller, die Staffelübergabe von 1974ern auf 2001er und 2013er aber nicht. "Es kommt auf die kurzfristigen Konstellationen an", sagte er: "Es hätten auch andere Personen den FC Bayern in die Zukunft führen können."

