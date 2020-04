Thomas Müller vom FC Bayern München hat in einem Interview mit der "Sport Bild" in höchsten Tönen von seinem Teamkollegen Robert Lewandowski gesprochen. Ob Lewandowski eine Klub-Legende sei, könne der Weltmeister von 2014 zwar noch nicht einschätzen, die Zahlen sprächen aber für sich. Für seine weitere Karriere beim FC Bayern hat er ein großes Ziel: Noch einmal die Champions League gewinnen.

"Man will ja nicht nur mitspielen und hoffen, dass er einem irgendwann wieder zufliegt, dieser Pokal", machte Müller deutlich. "In den vergangenen zwei, drei Jahren lief es jetzt bei uns nicht so rund, dass man dieses Ziel groß hinausposaunen hätte können. Jetzt finde ich es aber an der Zeit, dass wir das als FC Bayern wieder ein bisschen mehr forcieren sollten. Wir wollen den Pott aktiv attackieren."

Die aktuelle Unterbrechung in der Champions League sei bitter, da der Klub auf einem guten Weg sei. "Wir hatten das Gefühl – von unserer Spielweise her und mit Blick auf die internationalen Gegner –, diese Saison geht etwas für uns", so Müller.

Handball "Enttäuschend und unfair": BVB-Stars schalten sich in Titel-Zoff ein VOR 13 STUNDEN

Müller bereit für Quarantäne

Zu einer mehrwöchigen Quarantäne, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können, sei er bereit: "Solange die Regeln mit den Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind, werden wir Profis spielen. Wenn es sein muss, auch in Quarantäne."

Über Lewandowski sagte er: "Wenn es um die besten Stürmer in der Geschichte des FC Bayern geht, ist Lewy in Sachen Tore und Effektivität direkt hinter Gerd Müller einzustufen."

Auf seine bisherige Zeit beim deutschen Rekordmeister blickt der 30-Jährige auch mit Stolz zurück. "Wir konnten als einzige Bayern-Mannschaft das Triple gewinnen, waren dreimal im Champions-League-Endspiel und haben natürlich auch diese unglaubliche Serie mit sieben Meister-Titeln in Folge hingelegt. Für mich gilt aber: Diese Geschichte soll noch nicht zu Ende geschrieben sein", sagte Müller.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wichtig für gesamte Menschheit": Rangnick spricht sich klar für Liga-Fortsetzung aus

Play Icon WATCH Gala im Halbfinale: Als der vierfache Lewandowski Real zerstörte 00:02:00

Bundesliga Bayerns Lost Generation: Was aus Kurt, Gaudino, Scholl und Höjbjerg wurde VOR EINEM TAG