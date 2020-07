Der FC Bayern München ist in die Vorbereitung auf die Champions League gestartet. Mit dabei auch die Neuzugänge Tanguy Nianzou Kouassi und Alexander Nübel. Leroy Sané und Niklas Süle schwitzten ebenfalls beim Cybertraining. Das erste Mannschaftstraining steigt am Donnerstag unter der Leitung von Hansi Flick. Das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea findet am 8. August statt.

Der Kader des FC Bayern München ist komplett und motiviert. Am Dienstag veröffentliche der Double-Sieger auf seinen Social-Media-Kanälen einige Bilder des Cybertrainings. Erstmals mit dabei waren auch die Neuzugänge Tanguy Nianzou Kouassi und Alexander Nübel. Alle kamen ordentlich ins Schwitzen.

Weder Nianzou noch Nübel und Star-Neuzugang Leroy Sané sind allerdings spielberechtigt, wenn es für den FCB in Kürze um den Triumph in der Champions League geht. Am 8. August steigt das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in München (Hinspiel 3:0 für die die Bayern), ehe es dann - wenn alles glatt geht - zum Finalturnier nach Lissabon geht. Am 31. Juli wird der deutsche Rekordmeister noch ein Testspiel gegen Olympique Marseille absolvieren.

