Der FC Bayern München ignoriert die Kritiker und fliegt derweil zum zehnten Mal nach Katar. Tabellenführer Leipzig nimmt die Winterpause hingegen wortwörtlich. - Eine Übersicht:

Leipzig ruht sich aus

RB Leipzig: Trainingsstart am 6. Januar, kein Trainingslager, keine Testspiele geplant

Borussia Mönchengladbach: Trainingsstart am 4. Januar, Trainingslager in Jerez de la Frontera/Spanien (5. bis 11. Januar), Testspiele gegen Heracles Almelo (7. Januar) und den SC Freiburg (2 Spiele am 10. Januar)

FC Bayern München: Trainingsstart am 4. Januar, Trainingslager in Doha/Katar (4. bis 10. Januar), Testspiel beim 1. FC Nürnberg (11. Januar)

Spanien ein beliebtes Ziel

Borussia Dortmund: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Marbella/Spanien (4. bis 12. Januar), Testspiele gegen Standard Lüttich (7. Januar), Feyenoord Rotterdam (11. Januar, 12 Uhr) und FSV Mainz 05 (11. Januar)

Schalke 04: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Murcia/Spanien (3. bis 9. Januar), Testspiele gegen VV St. Truiden (7. Januar) und beim Hamburger SV (10. Januar)

Bayer Leverkusen: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in La Manga/Spanien (4. bis 11. Januar), Testspiele gegen den FC Utrecht (10. Januar) und FC St. Gallen (10. Januar)

TSG Hoffenheim: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Marbella/Spanien (3. bis 10. Januar), Testspiele geplant (Gegner noch unklar)

SC Freiburg: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Sotogrande/Spanien (6. bis 12. Januar), zwei Testspiele gegen Borussia Mönchengladbach (10. Januar)

VfL Wolfsburg: Trainingsstart am 4. Januar, Trainingslager in Almancil/Portugal (4. bis 11. Januar), Testspiele noch unklar

Berlin und Frankfurt mit den weitesten Wegen

FC Augsburg: Trainingsstart am 4. Januar, Trainingslager in Bugibba/Malta (5. bis 11. Januar), Testspiele gegen Hibernians FC (9. Januar) und Cercle Brügge (10. Januar)

Union Berlin: Trainingsstart am 2. Januar, Trainingslager in Campoamor/Spanien (4. bis 12. Januar), Testspiele gegen Oud Heverlee Leuven (6. Januar), Royale Union Saint Gilloise (6. Januar), Ferencvaros Budapest (11. Januar) und FC St. Gallen (19. Januar)

Hertha BSC: Trainingsstart war am 29. Dezember, Trainingslager in Orlando/US-Bundesstaat Florida (2. bis 9./10. Januar), Testspiel gegen Eintracht Frankfurt (9. Januar)

Hertha-Coach Jürgen Klinsmann ruft schon vor dem neuen Jahr zum TrainingsauftaktGetty Images

Eintracht Frankfurt: Trainingsstart am 2. Januar, Trainingslager in Bradenton und Clearwater/US-Bundesstaat Florida, Testspiel gegen Hertha BSC (9. Januar)

Mainz 05: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Estepona/Spanien (5. bis 12. Januar), Testspiel gegen Borussia Dortmund (11. Januar), weitere in Planung

Paderborn bleibt zuhause

1. FC Köln: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Benidorm/Spanien (4. bis 11. Januar), Testspiel gegen KRC Genk (10. Januar)

Fortuna Düsseldorf: Trainingsstart am 3. Januar, Trainingslager in Marbella/Spanien (4. bis 11. Januar), Testspiele gegen Twente Enschede (7. Januar) und FC Basel (10. Januar)

Werder Bremen: Trainingsstart am 2. Januar, Trainingslager in Palma de Mallorca/Spanien (3. bis 11. Januar), Testspiel gegen Hannover 96 (12. Januar)

SC Paderborn: Trainingsstart am 2. Januar, kein Trainingslager, Testspiele gegen Sportfreunde Lotte (4. Januar), VfL Osnabrück (8. Januar) und bei Hannover 96 (11. Januar)

