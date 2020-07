Das Coronavirus durchkreuzt auch die Pläne der Bundesligisten für die Saisonvorbereitung. Bei der Organisation der Trainingslager kommt es mitunter zu kuriosen Terminkollisionen. Vor allem für die internationalen Vertreter aus München, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt wird die Vorbereitungszeit noch kürzer ausfallen, da die Turniere erst im August sind.

Als Retter der Liebe verzückte Schalke 04 etwas unverhofft ein künftiges Ehepaar. Trainingslager oder Hochzeit? Keine schwere Entscheidung für die Königsblauen. Wegen des späten Saisonstarts verlegte der Klub sein bewährtes Camp im österreichischen Mittersill an einen anderen Ort - und rettete damit eine Trauung. Die Coronakrise stellt die Bundesligisten auch in der Planung der Sommervorbereitung vor ganz neue Herausforderungen.

Für die Schalker gab es im anvisierten Zeitraum (21. bis 29. August) im Hotel Schloss Mittersill wegen Terminüberschneidungen mit "bereits getätigten privaten Buchungen keine ausreichenden Kapazitäten" mehr. Zwar hätten die Gelsenkirchener ein Vorrecht auf das Hotel gehabt, sie nahmen aber "selbstverständlich Rücksicht".

Das freute auch die Braut. "Diese Reaktion von der Vereinsführung war wirklich unglaublich verständnisvoll und herzlich. Die haben mir meine Hochzeit gerettet - dafür bin ich den Schalkern sehr, sehr dankbar", sagte sie den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Bayern hat "derzeit noch nichts geplant"

Nach dem katastrophalen Saisonfinish will das Team um Trainer David Wagner auch bei den Fans wieder für Freude sorgen, zu diesem Zweck wird es im August auf jeden Fall ein Trainingslager geben. Ob die Triple-Jäger von Bayern München vor dem Showdown in der Champions League noch eines am Tegernsee oder Gardasee aufschlagen werden, ist allerdings noch unklar.

Der Rekordmeister hat "derzeit noch nichts geplant", teilte er auf "SID"-Anfrage mit. Nach dem 13-tägigen Urlaub geht es am 20. Juli mit dem ersten Coronatest und einem Cyber-Training los, danach folgt der langsame Übergang ins Kleingruppen- (23. Juli) und Mannschaftstraining (26. Juli). Am 7. oder 8. August steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) auf dem Programm.

Die Marketingreise in die USA oder nach China fällt wegen des engen Terminkalenders aus, einzig ein Testspiel in der Allianz Arena ist vor der neuen Saison noch fest eingeplant. Ähnlich wird es bei RB Leipzig ablaufen. Die Bullen sind bereits für das Finalturnier der Königsklasse in Lissabon (12. bis 23. August) qualifiziert und wollen mit zwei Tests "auf eine gute Wettkampfspannung" kommen, wie Trainer Julian Nagelsmann betonte.

Auf ein Trainingslager in Seefeld/Tirol werden die Sachsen, die ihr Programm am 22. Juli aufnehmen, verzichten. Vizemeister Borussia Dortmund bleibt sich indes treu und reist traditionell in die Schweizer Berge, um sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Nach dem Trainingsstart am 30. Juli soll die Mannschaft von Trainer Lucien Favre vom 10. bis 17. August in Bad Ragaz üben.

Eberl: Trainingslager "nicht umsetzbar"

Die Europa-League-Teilnehmer um Pokalfinalist Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg bleiben vor der Endrunde in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Genauso wie Borussia Mönchengladbach. "Tegernsee, unser Ritual, wäre nicht umsetzbar gewesen", sagte Sportdirektor Max Eberl dem Lokalsender "Radio 90.1".

In Bayern wäre der Kontakt zu den Fans zu eng gewesen, "das hätte keinen Spaß gemacht". Gladbach plant stattdessen für Mitte August ein Trainingslager hinter verschlossenen Türen. "Es tut uns leid, dass wir uns abriegeln müssen", entschuldigte sich Eberl.

Klar ist, dass es für die Bundesligisten eine unübliche Vorbereitung mit unterschiedlichen Herangehensweisen wird. Und vor dem geplanten Saisonstart Mitte September gilt weiterhin: Keine Fans, viele Coronatests - und höchste Vorsicht.

