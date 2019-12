TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am Wochenende vor Weihnachten werden in der Bundesliga die letzten Hinrundenspiele ausgetragen. Heute, am Freitag, 20. Dezember, empfängt die TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund. Die Hoffenheimer liegen in der Tabelle vorerst auf Rang neun. Dortmund hat als Vierter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig.

Hoffenheim - Dortmund live im TV

Das ZDF überträgt das Freitagsspiel zum Abschluss der Hinrunde live im Free-TV. Anstoß ist am 20. Dezember um 20:30 Uhr.

Hoffenheim - Dortmund im Livestream

Auf der offiziellen Homepage des ZDF und bei DAZN gibt es einen Livestream zum Match zwischen Hoffenheim und dem BVB in der Bundesliga.

Video - Favre in Erklärungsnot: "Das ist auch schwer zu akzeptieren" 00:39

Hoffenheim - BVB im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum Oberhaus des deutschen Fußballs. Hier gibt es auch die Partie aus Hoffenheim im Liveticker.

Hoffenheim - Dortmund im Radio

Amazon.de berichtet im Bundesligaradio von allen Matches des 17. Spieltags in der Bundesliga.

Hoffenheim - Dortmund: Die letzten zehn Begegnungen

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

Datum Heim Auswärts Ergebnis 09.12.2019 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 3:3 22.09.2018 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 1:1 12.05.2018 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 3:1 16.12.2017 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 2:1 06.05.2017 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 2:1 16.12.2016 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 2:2 28.02.2016 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 3:1 23.09.2015 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 1:1 02.05.2015 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 1:1 07.04.2015 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 3:2 n.V. (DFB-pokal)

Hoffenheim - Dortmund: Die wichtigsten Fakten zum Spiel

- Dortmund konnte keins der vergangenen drei Liga-Spielen gegen Hoffenheim gewinnen.

- Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2008 traf die TSG Hoffenheim in bislang jedem ihrer elf Heimspiele gegen den BVB.

- Hoffenheim holte nur einen Punkt aus den letzten drei Heimspielen und hat auswärts (14 Zähler) bisher häufiger gepunktet als zuhause (10).

- Dortmund verlor nur eins der letzten acht Spiel an einem Freitagabend (4 Siege, 3 Remis).

- Dortmund gewann die letzten drei Bundesliga-Partien an Spieltag 17. jeweils mit 2:1.

- BVB-Spieler Achraf Hakimi sprintete gegen RB Leipzig mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36.2 km/h und stellte einen neuen Bundesligarekord auf.

Hoffenheim - Dortmund: So könnten sie spielen

Hoffenheim: Baumann - Skov, Hübner, Posch, Kadarabek - Rudy, Grillitsch, Samassekou - Adamyan, Kramaric, Bebou.

Dortmund: Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji - Guerreiro, Brandt, Weigl, Hakimi - Sancho, Alcácer, Hazard.