Die TSG Hoffenheim hat locker und leicht den Einzug ins internationale Geschäft geschafft. Die Kraichgauer gewannen 4:0 (3:0) gegen Union Berlin. Durch den Sieg hat die TSG mindestens den siebten Platz und die Teilnahme an der Qualifikation für die Europa League sicher. Ihlas Bebou (11.), Andrej Kramaric (39.), Munas Dabbur (45.+2) und Christoph Baumgartner (68.) trafen für die Hoffenheimer.

So lief das Spiel:

Während Union Berlin unter der Woche den Klassenerhalt dingfest machen konnte, steht die TSG weiter voll im Rennen um die Europa-League-Plätze. Man merkte den Eisernen ein Stück weit die fehlende Spannung an, die gegen stark aufspielende Hoffenheimer schnell ins Hintertreffen gerieten.

Nach Vorlage von Robert Skov traf Ihlas Bebou aus kurzer Distanz zur frühen Führung (11. Minute). Die Gastgeber hielten die Kontrolle über das Spiel und konnten nach Freistoß von Skov durch Andrej Kramarić auf 2:0 erhöhen (39.). In der Nachspielzeit legte die TSG noch einen Treffer drauf: Nach Pass von Pavel Kadeřábek stellte Munas Dabbur aus spitzem Winkel auf 3:0 (45.+2).

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Union Hoffenheim nicht mehr viel entgegenzusetzen. Nach toller Vorarbeit von Benjamin Hübner traf der eingewechselte Christoph Baumgartner zum 4:0 (68.). Es folgten zahlreiche Wechsel und das Spiel ging ohne größere Zwischenfälle seinem Ende entgegen.

Durch die Niederlage vom SC Freiburg ist den Hoffenheimern die Europa-League-Qualifikation nicht mehr zu nehmen. Am letzten Spieltag kommt es zum Fernduell mit dem VfL Wolfsburg um Platz sechs, welcher die direkte Teilnahme an der Europa-League bedeuten würde. Beide Teams stehen bei 49 Punkten, das Torverhältnis spricht jedoch für die Niedersachsen.

Die Stimmen zum Spiel:

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim): "Wir können mit dem 4:0 sehr, sehr zufrieden sein. Es war wichtig, dass wir von Anfang an unsere Chancen genutzt haben und hinten sehr gut gestanden haben. Wir haben jetzt ein cooles Fernduell am letzten Spieltag mit Wolfsburg. Da ist noch was möglich und wir schauen, ob es am Ende für Rang sechs reicht.”

Marvin Friedrich (Union Berlin): "Wir wollten hier schon so spielen, dass wir Punkte mitnehmen. Wir haben kein gutes Auswärtsspiel gemacht und haben nicht gut verteidigt. Mit dem Ball haben wir eigentlich nicht schlecht gespielt, aber im letzten Drittel nicht aufs Tor geschossen. Wenn wir so einfach die Gegentore fangen, können wir keine Punkte einfahren.”

Das fiel auf: Gegen die Heimschwäche

Mit einem versöhnlichen 4:0-Sieg konnte das Team aus Sinsheim seine bescheidene Heimbilanz aufpolieren. Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und ganzen neun Niederlagen blickt die TSG auf eine ausbaubare Bilanz zurück. Dank ihrer Stärke in der Fremde konnte trotzdem das internationale Geschäft erreicht werden. Am letzten Spieltag ist 1899 bei Borussia Dortmund zu Gast und will da die Saison mit dem Sprung auf Rang sechs krönen.

Der Tweet zum Spiel:

Hoffenheim sichert sich mit dem Heimsieg mindestens Platz sieben und kann zumindest für die Qualifikation für die Europa League planen.

Die Statistik: 4

Hübner lieferte mit seinem feinen Pass vor dem 4:0 seine bereits vierte Torvorlage in dieser Saison. Eine ansehnliche Quote für einen Innenverteidiger und eine neue persönlicher Bestmarke für den Kapitän der TSG.

