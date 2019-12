So lief das Spiel:

Das Mittelfeldduell zwischen dem Zehnten und dem Neunten in Berlin begann ausgeglichen. Die TSG war um kontrollierten Spielaufbau bemüht, wurde aber von den aggressiven Hausherren immer wieder gestört. Die Eisernen versuchten, den steilen Pass zu spielen, kamen in der Anfangsphase aber noch nicht entscheidend in den gegnerischen Strafraum.

Nach rund einer Viertelstunde hatte sich der Aufsteiger ein Übergewicht an Standardsituationen erarbeitet, bei denen die Berliner traditionell gefährlich sind. Bereits fünf Ecken standen für die Gastgeber zubuche, doch die Flanken der Hausherren waren noch zu unpräzise - dennoch war Union jetzt das aktivere Team.

Bis zur 35. Minute sahen die Fans an der Alten Försterei eine extrem kampfbetonte Partie, in der die TSG ihre spielerische Klasse nicht auf den Platz brachte. Union dagegen arbeitete mit den Mitteln eines Aufsteigers: Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und hohen Bällen. Daraus generierten sie aber ein deutliches Chancenplus.

Auch fünf Minuten vor der Pause hatte die TSG immer noch keinen Torschuss abgegeben. Und dann vergab Andrej Krmaric eine Riesenchance nach toller Vorarbeit von Ihlas Bebou (40.) - wer so fahrlässig mit seinen Möglichkeiten umgeht, wird in der Regel bestraft.

Trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Nach der Pause behielt die Partie zunächst ihre Charakteristik: Hoffenheim versuchte zu spielen, kam aber nicht entscheidend vors Tor. Union setzte weiter auf Zweikampfstärke und Standards. Nach der sechsten Gelben Karte, die Schiedsrichter Sören Storks bereits in der 54. Minute gegen Benjamin Hübner zog, drohte das Spiel zu eskalieren. Der Unparteiische wirkte in seiner Linie nicht konsequent, es bildeten sich Rudel, das Publikum tobte.

Ins Chaos hinein traf dann Ihlas Bebou wie aus dem Nichts für die TSG: Am Sechzehner einfach mal abgezogen, der Ball von Christopher Lenz unhaltbar abgefälscht - 1:0 für die Gäste (56.).

Jetzt konnten die Eisernen kaum bei ihrem auf Standards ausgerichteten Spiel bleiben und mussten aufmachen. Den Hoffenheimern spielte das natürlich in die Karten, da sich zunehmend Räume ergaben.

Bis zur Schlussviertelstunde erschöpfte sich das Spiel in vielen Zweikämpfen, Fouls und Verwarnungen. Die Gastgeber kamen kaum noch in Strafraumnähe und wirkten zunehmend nervös. Hoffenheim hielt dagegen, dennoch wollte der TSG kein flüssiger Kombinationsfußball gelingen.

Beide Trainer schöpften in der Schlussphase ihr Wechselkontingent voll aus, doch nur die TSG traf: Der eingewechselte Christoph Baumgartner machte in der Schlussminute das 2:0 und damit den Dreier für die Gäste klar.

Die Stimmen zum Spiel:

Oilver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim): "Es hat heute gepasst. Wir haben nur eine Chance zugelassen und die habe ich gehalten. Das Stadion ist Wahnsinn, ich habe hier zum ersten Mal gespielt."

Christian Gentner (Union Berlin): "Der Unterschied war, dass wir in Rückstand geraten sind. Wir hatten genug Chancen auf die Führung, haben sie aber nicht gemacht. Das Spiel war sehr zerfahren mit vielen Unterbrechungen. Uns hat heute die Konsequenz gefehlt. Ab morgen nehen wir den Kopf wieder hoch."

Christopher Lenz (Union Berlin): "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, trotzdem wissen wir dass, wir ein Aufsteiger sind. Wir haben unsere Fans hinter uns, das ist das Wichtigste."

Bereits in der 61. Minute sah die Partie ihre siebte Gelbe Karte. Schon nach einer halben Stunde hatte die TSG dreimal den Karton gesehen, dann zogen die Berliner nach. Schiedsrichter Sören Storks wirkte in seiner Linie nicht immer konsequent, bestrafte harte Fouls teils gar nicht und sprach in vergleichsweise harmlosen Situationen Strafen aus. Insgesamt wurden es am Dienstag sogar 8 Gelbe Karten.

Das fiel auf: Humor

Der Spruch des Spiels kam schon im Vorfeld der Partie vom Schweizer Trainer der Eisernen, Urs Fischer. Angesprochen darauf, auf welcher Sprache er sich mit seinem niederländischen Kollegen auf Seiten der Hoffenheimer unterhalte, antwortete dieser: "Auf Deutsch. Alfred Schreuder spricht hervorragend deutsch – besser als ich!" Die Gelassenheit des Aufsteigers, der mit 20 Punkten auf Platz zehn steht, ist trotz der Niederlage am Dienstag spürbar groß.

Die Statistik zum Spiel: Vier

Vier magere Punkte holte die TSG Hoffenheim aus den letzten fünf Spielen, kassierte dazu 13 Gegentore. Dennoch geht der Trend nach oben: Zu null gespielt, Dreier eingestrichen.

