Sportchef Alexander Rosen von der TSG Hoffenheim hat Spekulationen über Sandro Schwarz als Trainerkandidaten nicht konkret kommentiert. "Namenszirkulationen werden uns in den kommenden Wochen begleiten. Wir sehen das gelassen. Wir werden uns äußern, wenn es etwas zu bestätigen gibt", sagte Rosen, der am Montag von "zahlreichen Bewerbungen" sprach.

Alexander Rosen weiter: "Die Tendenz geht in Richtung externer Lösung."

Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass Sandro Schwarz, früherer Coach des Ligarivalen FSV Mainz 05, bei der TSG als Nachfolger von Alfred Schreuder gehandelt wird. "Ich fühle ich mich jetzt bereit, wieder eine neue Aufgabe anzutreten", hatte Schwarz am Sonntagabend im "SWR" gesagt.

Vor dem Punktspiel der Kraichgauer am Mittwoch beim FC Augsburg (20:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) gab Rosen zu Protokoll, dass der Tabellensiebte zumindest diesen Platz halten will, um in die Europa League einzuziehen.

(SID)

