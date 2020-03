"Wir sind sehr stark in unserer Region verankert und empfinden eine hohe Verantwortung für die Menschen, die in ihr leben", sagte TSG-Geschäftsführer Peter Görlich. Der Fördertopf speist sich einerseits aus einer Einlage der TSG und andererseits aus einem Betrag des Hoffenheimer Mehrheitseigners Dietmar Hopp. "Wir haben seit dem Beginn unseres Aufstiegs in das Profilager immer klar gemacht, dass wir der Klub einer ganzen Region sind. Nun ist es auch unsere Aufgabe, dies auf einer anderen Ebene zu beweisen", sagte Hopp.

TSG Hoffenheim: Spieler wollen ihren "Beitrag leisten"

Zudem wollen laut Mannschaftskapitän Benjamin Hübner die Spieler ihren "Beitrag leisten", auch die Partner und Sponsoren des Vereins können sich beteiligen. Die TSG-Geschäftsleitung wird klare Kriterien für die Unterstützung festlegen.

Des Weiteren bereitet die TSG einen "Aktions-Spieltag" vor, dessen Einnahmen Einrichtungen zugutekommen werden, die derzeit besonders gefordert sind. "Medizinisches Personal, Pflegekräfte und viele weitere Berufsgruppen gehen in diesen Tagen weit über ihre Grenzen hinaus, um uns allen zu helfen. Diesen Menschen wollen wir unseren Respekt erweisen und unsere Unterstützung zukommen lassen", sagte Görlich.

(SID)