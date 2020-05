Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Bedeutung des von der Politik abgesegneten Neustarts der seit Mitte März unterbrochenen Saison in der 1. und 2. Bundesliga hervorgehoben. "Es ist eine Grundlage geschaffen worden, dass es dem einen oder anderen Verein gelingt, die Saison einigermaßen gut abzuschließen", sagte der 68-Jährige in der BR-Sendung "Sport im Abseits".

Bei einer Entscheidung gegen eine Fortsetzung der Spielzeit ohne Zuschauer "wäre es für den einen oder anderen eng geworden", betonte Uli Hoeneß und erklärte: "Wenn es keine sogenannten Geisterspiele gegeben hätte, und wenn nicht der Sender Sky sich großzügig gezeigt hätte, sein Fernsehgeld möglicherweise doch zu bezahlen, dann wäre vielleicht der ein oder andere Sponsor gekommen und hätte gesagt: Wenn keine Spiele im Fernsehen sind, dann muss ich über meine Honorarzahlungen nachdenken."

Für den FC Bayern wäre es zwar auch ein Problem gewesen, "aber wir hätten das prima überstanden", so Hoeneß, der das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung und der Minister adelte: "Man muss auch mal sagen, was hier in Deutschland für fantastische Arbeit geleistet wurde. Bei Frau Merkel angefangen über Herrn Söder und natürlich auch von den Bürgern."

Hoeneß: "Jeder muss jetzt seine Opfer bringen"

Hoeneß findet das vorgestellte DFL-Konzept "fantastisch und ausgewogen". Nach menschlichem Ermessen sei alles dafür getan worden, um das Risiko so zu minimieren, dass man es eingehen kann", sagte Hoeneß und appellierte an die Fans, die vor dem TV die Spiele ihrer Klubs verfolgen müssen. "Jeder muss jetzt seine Opfer bringen. Wenn es kein Oktoberfest gibt, dann kann es auch keine Zuschauer geben", sagte Hoeneß: "Jeder von uns muss sich darüber im Klaren sein, auch der Fußballfan muss seinen Beitrag leisten an entgangener Muße."

Das kleinste Übel in "dieser Geschichte" seien die Geisterspiele, sagte Hoeneß: "Ein Fan muss begreifen: Wenn er in Zukunft weiterhin Bundesliga sehen will, und zwar live, dann muss er die Kröte jetzt schlucken. Wenn er die jetzt nicht schluckt, dann gibt es den Fußball in dieser Form nicht mehr."

Hoeneß: "Man muss aufhören zu klagen"

Nach den jüngsten Lockerungen der Regierung appellierte Hoeneß, insbesondere den Karren der angeschlagenen Wirtschaft im eigenen Land und auf der ganzen Welt mit Optimismus und Anpack-Mentalität wieder aus dem Dreck zu ziehen:

"Man muss aufhören, immer nur über eine Rezession und die Katastrophe zu klagen. Wir alle, Bürger sowie Unternehmen, sind in diese Sache hineingeraten, ohne dass wir etwas dafür konnten. Man muss die Situation akzeptieren, wie sie ist. Wir alle haben keinen Krieg erlebt und ich finde, diese Krise ist fast wie Krieg. Auch unsere Eltern haben das Land nach dem Krieg wieder aufgebaut und so müssen wir alle dazu beitragen, dass nach dieser Krise - und die ist noch nicht vorbei - jeder die Ärmel hochkrempelt und schaut, wo man helfen und anpacken kann. Ich vermisse den Optimismus, jeder klagt nur. In meinen Vorträgen sage ich immer: 'Ich bin jeden Morgen glücklich, wenn ich in Bad Wiessee aufwache und nicht in Aleppo'. Wir müssen endlich mal wieder optimistischer sein, diese Krise ist das kleinste Problem aller Länder. Schauen Sie mal nach Amerika, da fängt Herr Trump gerade an, zu begreifen, was los ist."

Jetzt gelte es, die Situation positiv zu betrachten und nach vorne zu blicken: "Wir haben, wie Herr Söder sagte, das Ding einigermaßen im Griff. Und das ist die beste Zeit, dass wir alle darüber nachdenken, wie wir danach aus dem Tief herauskommen können."

(SID)

