Aufsteiger Union Berlin hat am 31. Spieltag mit einem 2:2 (1:0)-Sieg beim 1. FC Köln einen ganz wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Marvin Friedrich brachte Union in der 39. Minute mit einem Kopfball in Führung. Christian Gentner erhöhte mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz (67.). Jhon Córdoba verkürzte zum 1:2 (90.+2). Beide Klubs sind nun mit 35 Zählern punktgleich.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

So lief das Spiel:

Bundesliga Liverpool plötzlich Favorit bei Sancho? Kehl äußert sich zu Gerücht VOR 2 STUNDEN

Im ersten Durchgang waren die Kölner die spielbestimmende Mannschaft, sorgten dafür aber zu selten für Gefahr. Die erste Torchance hatten die Gäste: Marcus Ingvartsen zog links im Strafraum ab, verfehlte jedoch das Tor (5.).

Es dauerte anschließend 15 Minuten bis wieder so etwas wie Torgefahr aufkam. Sebastian Andersson versuchte es rechts im Sechzehner mit einem Schuss, der jedoch am Tor vorbeiging. Zudem stand Vorbereiter Marius Bülter zuvor im Abseits. Wenige Minuten später folgte der erste Abschluss eines Kölners. Nach einer Freistoßflanke von Mark Uth kam Rafael Czichos aus fünf Metern zum Schuss, doch Rafal Gikiewicz parierte souverän (24.).

Den größten Aufreger gab es dann in der 31. Minute: Czichos blockte im Strafraum eine Flanke von Christian Gentner mit angelegtem Arm. Schiedsrichter Martin Petersen entschied auf Elfmeter für Union. Dann meldete sich jedoch der Videoschiedsrichter und empfahl Petersen, sich die Szene nochmal am Bildschirm anzuschauen. Der Schiedsrichter schritt zum Monitor und ließ sich die Abwehraktion einige Mal vor- und zurückspulen, ehe er den Elfmeterpfiff wieder zurücknahm. Eine vertretbare Entscheidung, wobei es in dieser Saison für ähnliche Szenen auch schon Strafstoß gab.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Kurz vor der Pause konnten die Gäste dann doch noch in Führung gehen. Nach einer Ecke von Christopher Trimmel setzte sich Marvin Friedrich gegen mehrere Kölner durch und köpfte aus fünf Metern ins Netz (39.).

Nach dem Seitenwechsel war es zunächst das gleiche Bild wie im ersten Durchgang, diesmal gelang es den Kölnern jedoch einige Chancen zu kreieren. Nach gut einer Viertelstunde in Halbzeit zwei hatte der FC gar eine Doppelchance: Zunächst durch Jhon Córdoba, der den Ball jedoch in letzter Sekunde von Keven Schlotterbeck vom Fuß gegrätscht bekam (58.). Nur eine Minute später prüfte Mark Uth aus linker Position im Sechzehner Union-Schlusmann Gikiewicz. Aber der Pole verhinderte den Ausgleich.

Gerade einmal drei Minuten später probierte es Florian Kainz nach einer Flanke von der rechten Seite mit einer direkten Volleyabnahme. Erneut war Gikiewicz zur Stelle (61.).

In der 67. Minute war der Ball dann drin, jedoch auf der anderen Seite. Christian Gentner erhöhte nach einer Flanke von Marius Bülter mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz für Union und stellte die bisherige zweite Halbzeit etwas auf den Kopf.

Daraufhin war die Luft bei den Kölner etwas raus, sie schafften es kaum noch sich Chancen zu erspielen und Union verteidigte es in der Folge souverän.

Lediglich der Anschlusstreffer sollte den Hausherren noch gelingen, nach einem Steilpass enteilte Córdoba Friedrich und behielt vor Gikiewicz die Nerven (90.+2). Kurz vor dem Ende forderte Köln noch einen Elfmeter: Florian Hübner hatte Uth im Strafraum geschubst, doch Schiedsrichter Petersen ließ weiterspielen. Wenig später war Schluss.

Die Stimmen zum Spiel:

Mark Uth (Spieler des 1. FC Köln): "Wir haben einfach Probleme uns die Torchancen herauszuspielen. Was vor der Corona-Zeit geklappt hat, funktioniert jetzt nicht und wir müssen einfach weiter hart arbeiten. [...] Wir müssen uns noch mal straffen, weil wir rechnerisch noch nicht durch sind."

Toni Leistner (Spieler vom 1.FC Köln): "Wir können alle nicht zufrieden sein, auch wenn wir es dann mehr oder weniger jetzt ins Ende taumeln, was wir auf gar keinen Fall wollen. Es ist, glaube ich, nicht zufriedenstellend für uns alle und von daher müssen wir alle zusehen, dass wir wieder eine gewisse geistige Frische auf den Platz bringen und dann an das anknüpfen, was wir diese Saison schon gezeigt haben."

Christian Gentner (Spieler von Union Berlin): "Ich bin schon so lange dabei, ich habe schon ziemlich verrückte Sachen erlebt, von daher fangen wir jetzt nicht an zu rechnen, aber es sieht sehr gut aus. Wir haben gewusst, dass wir noch ein paar Punkte brauchen."

Marvin Friedrich (Spieler von Union Berlin): "Ich denke, es waren drei wichtige Punkte für uns und es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir wussten, dass es sehr wichtig wird, dass wir hier Zähler mitnehmen. Aber ich habe es eben schon einmal gesagt, solange rechnerisch noch alles möglich ist, sollten wir einfach sehen, dass wir Mittwoch zu Hause wieder punkten."

Das fiel auf: Überlegen, doch nicht effektiv genug

Der 1. FC Köln war heute über 90 Minuten die bessere und dominantere Mannschaft, verlor am Ende aber mit 2:1. In der ersten Halbzeit versäumten es die Gastgeber, aus dem Ballbesitz auch gefährliche Chancen zu kreieren und mussten mit einem Rückstand in die Pause gehen. Aus dieser kam der FC besser zurück und erspielte sich einige Möglichkeiten, nutzen konnten sie jedoch keine. Stattdessen kassierten sie das 0:2. Am Ende reichte dann auch der späte Anschlusstreffer nicht mehr aus, um etwas zu bewegen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 8

Christopher Trimmel bereitete in dieser Saison bereits acht Treffer per Standardsituation vor. Das ist Höchstwert in den europäischen Top-Ligen. Damit ist der Berliner sogar vor dem Liverpooler Trent-Alexander Arnold, der bisher sieben solcher Assists sammeln konnte.

Das könnte Dich auch interessieren: Ungünstigster Zeitpunkt: Der Thiago-Ausfall und die Folgen

Play Icon WATCH Entscheidung gefallen? BVB soll im Rennen um Bellingham vorne liegen 00:01:59

Bundesliga Nagelsmann bestätigt Werner-Transfer indirekt VOR 9 STUNDEN