Die TSG Hoffenheim hat sich angeblich die Dienste von Fisnik Asllani gesichert. Einem Bericht der "Bild" zufolge, soll sich der 17-jährige Nachwuchsspieler von Union Berlin für einen Wechsel zu den Kraichgauern entschieden haben. Der FC Bayern, der ebenfalls am Youngster interessiert war, ging wohl leer aus. Der Mittelstürmer aus der Unioner Jugend soll einen Vierjahresvertrag bei 1899 erhalten.

Asllani spielt bereits seit vier Jahren in den Jugendmannschaften von Union Berlin und gilt dabei als größte Nachwuchshoffnung des Traditionsklubs.

Zuletzt hatte sein Berater Kadir Özdogan noch bestätigt: "Hoffenheim, Schalke, Hertha und die Bayern haben Interesse". Jetzt sollen angeblich die Kraichgauer das Rennen um das Mega-Talent gemacht haben. Das berichtete die "Bild" zuerst.

Bundesliga "Breiter aufstellen": Rummenigge kündigt Transfers bei Bayern an VOR 3 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neueste Folge HIER ANHÖREN

Asllani: Noch ohne Profi-Einsatz bei Union

"Er hat eine eingebaute Tor-Garantie, egal wo er spielt. Bei ihm sieht es immer so einfach aus, er weiß, wie Fußball geht", beschreibt André Hofschneider, Cheftrainer in Unions Nachwuchsleistungszentrum, die besonderen Fähigkeiten des begehrten Sturm-Juwels.

QUIZ: Kennst Du die jüngsten Debütanten der Bundesliga?

Der Deutsch-Kosovare absolvierte allerdings noch kein Spiel für die Profis bei Union, trainierte jedoch in der Vorbereitungsphase in der Mannschaft von Coach Urs Fischer mit. Für die Berliner A-Junioren kommt er in 16 Saisonspielen auf 15 Tore und sieben Vorlagen.

Das könnte Dich auch interessieren: Löst Bayerns Ulreich das Torwart-Problem auf Schalke?

Play Icon WATCH Youngster weckt offenbar Interesse: Holt Bayern noch ein PSG-Talent? 00:02:03

Bundesliga Berater verrät: Bundesliga-Quartett an Unions Asllani interessiert 21/06/2020 AM 14:29