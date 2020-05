VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Am 27. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen den Wolfsburgern und dem BVB. Das Match am Samstag, 23. Mai, um 15:30 Uhr können Fans live im TV bei Sky Bundesliga 2 und im Livestream bei SkyGo sehen. Die Konferenz gibt es im Free-TV bei Sky Sport News HD. Eurosport.de informiert euch im Liveticker zum Spiel.

Am 27. Spieltag der Bundesliga tritt Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg an. Der BVB hat als Tabellenzweiter vor dem Spieltag vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Die Wolfsburger haben als Sechster gute Aussichten auf eine Teilnahme an der Europa League.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV

Sky zeigt alle Bundesligaspiele am Samstag live im TV. Die Partie zwischen den Wolfsburgern und Dortmund wird ab 15:30 Uhr bei Sky Bundesliga 2 gezeigt.

Zudem gibt es die Konferenz am zweiten Spieltag nach der Pause aufgrund der Corona-Pandemie live im Free-TV bei Sky Sport News HD.

Bundesliga: Wolfsburg - Dortmund im Livestream

SkyGo zeigt das Match aus Wolfsburg in voller Länge im Livestream. Die Konferenz können Fans außerdem im kostenlosen Livestream sehen.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de erfahrt ihr alle News zur Bundesliga. Hier gibt es auch die Partie zwischen Wolfsburg und dem BVB im Liveticker.

Wolfsburg - BVB: Die Bundesliga jetzt im Radio

Bei amazon.de gibt es alle Bundesligaspiele im Internetradio. Hier könnt ihr auch das Match Wolfsburg - Dortmund mitverfolgen.

Die letzten 10 Begegnungen

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

02.11.19: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0

30.03.19: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0

03.11.18: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:1

14.01.18: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 0:0

19.08.17: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:3

18.02.17: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0

20.09.16: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:5

30.04.16: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 5:1

05.12.15: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2

30.05.15: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1:3

